Acogió comunidad bayamesa encuentro en saludo al natalicio 95 de Raúl Castro

La comunidad bayamesa de La Trinidad, en la demarcación de Aeropuerto Viejo, fue escenario de un amplio programa de actividades en saludo al aniversario 95 del natalicio del General de Ejército Raúl Castro Ruz, a celebrarse el venidero tres de junio.

Con propuestas que incluyeron acciones culturales, juegos de participación y atención directa a la población, el encuentro con factores de la comunidad y organizaciones políticas y de masas (CDR, FMC, UJC), favorecieron el intercambio con los vecinos para el fortalecimiento de la vida social y económica de esa demarcación.

Durante la jornada se desarrolló, además, un espacio de diálogo con los pobladores, donde se ofrecieron informaciones actualizadas sobre el acontecer nacional e internacional, así como las principales acciones a implementar en función de las necesidades del territorio.

Según publicó en su cuenta en Facebook María Elena Cisneros Ferrer, secretaria en funciones de la Federación de Mujeres Cubanas, en Bayamo, entre los temas analizados destacaron la situación electroenergética, el abasto de agua, y el cierre del curso escolar 2025-2026.

Por otro lado, electores de esa demarcación bayamesa, trataron temas que preocupan a sus habitantes, como el consumo de drogas, el embarazo en la adolescencia y la violencia de género, además de los talleres que se habilitarán en la próxima etapa de veraniega.

De igual manera los vecinos de esta localidad reafirmaron la voluntad de mantener la lucha contra ilegalidades y hechos delictivos, que atenten contra la tranquilidad ciudadana.

En este contexto tuvo lugar la segunda etapa del espacio El Fidel que vive en mí, con la participación de féminas de diferentes edades, propiciando el intercambio sobre el papel de la familia, las responsabilidades sociales y los desafíos actuales de la organización, con énfasis en la atención oportuna a los planteamientos en la base.

La jornada en la comunidad La Trinidad en Aeropuerto Viejo, ratificó el valor del trabajo comunitario integrado y el compromiso de sus pobladores con el desarrollo social y la defensa de sus conquistas.

La Demajagua