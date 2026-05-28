Europa enfrenta altas temperaturas, con 34,8 °C en el Reino Unido y alertas por muertes en Francia

Partes de Europa enfrentan temperaturas inusualmente altas para mayo, incluido el Reino Unido, lo que ha llevado a las autoridades a emitir advertencias tras reportes de muertes en competiciones deportivas amateurs en Francia, informó este martes AP.

En París, la temperatura alcanzó los 32 grados centígrados. El servicio meteorológico francés señaló que en varias zonas del país los termómetros superan los 30 grados y que ese calor persistirá durante la semana.

En el Reino Unido también se batió un récord para mayo, con 34,8 grados centígrados en los Jardines Botánicos de Kew, en el suroeste de Londres. Ante la situación, las autoridades sanitarias activaron la alerta naranja por el riesgo de un aumento de muertes, especialmente entre personas mayores.

( Tomado de RT en Español)

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