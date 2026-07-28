JCC Santo Domingo 2026: Isabella Rojas puso a Granma en el medallero

La gimnasta rítmica Isabella Rojas alcanzó presea de bronce, este lunes, y puso a Granma en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

A pesar del discreto resultado en la clasificación de cinta, con 18.500, Rojas terminó cuarta entre 24 competidoras en el All Around, para redondear sumatoria de 91.900 puntos.

La bayamesa fue relegada por las mexicanas Marina Malpica (101.450), Ana Luisa Abraham (96.500) y Desiree Portugal (94.400), por lo que esta última tuvo que ceder su lugar en el podio a la ocupante del cuarto puesto.

Isabella había llegado en tercera posición al cierre del concurso de máximas acumuladoras, pero no pudo sostener el buen paso en la modalidad más difícil para ella.

De todas formas, confirmó el buen momento que vive, tras estampar una de las notas más altas de todo el certamen, 25.600 en mazas durante el inicio de las acciones de hoy.

Cuando apenas acababa de comenzar la competencia, ya había asegurado un espacio en la final de mañana, con la segunda mejor puntuación y superando, entre otras, a Malpica, una de las gimnastas más reconocidas de América.

De esa manera, la granmense estará en tres de las cuatro finales individuales de este martes, luego de clasificarse ayer en aro y pelota.

La Demajagua