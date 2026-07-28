Inicia hoy en la Televisión Serrana Taller de aproximación a la Realización Audiovisual (+ fotos)

Más de jóvenes de diversas comunidades de la Sierra Maestra iniciaron hoy un Taller de aproximación a la Realización Audiovisual en la Televisión Serrana, de San pablo de Yao, municipio Bey Arriba.

“Durante una semana los participantes tendrán la posibilidad de acercarse a temas relacionados con la Dirección de Documentales, Fotografía, Edición, Sonido, Producción y al Trabajo Comunitario como materia esencial de nuestra labor”, publicó la TVS en sus redes sociales.

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La fuente precisó que la formación del relevo ha sido premisa para sostener aquel sueño que Daniel Diez Castrillo (director-fundador de esta institución ya fallecido) convirtió en realidad.

Desde el año 1996 hasta la fecha, el Centro de Estudios para la Comunicación Comunitaria (CECC) de TVS ha impartido más de veinte talleres que han formado a varias generaciones de jóvenes en temas relacionados con el cine documental desde un posicionamiento comunitario.

Radio Bayamo