Regresó a Cuba brigada médica que viajó a Venezuela tras sismos

Un total de 26 colaboradores cubanos, integrantes de la brigada 91 del Contingente Internacional Henry Reeve, especializado en situaciones de desastres y epidemias, llegó hoy a La Habana luego de casi un mes de labor solidaria en Venezuela.

El equipo, que viajó a la nación sudamericana el pasado 29 de junio, estuvo conformado por especialistas en medicina forense, cirugía maxilofacial, cirugía general, neurocirugía, ortopedia, antropología forense y personal de salvamento y construcción.

Su misión se centró en apoyar el rescate, el salvamento y la identificación de las víctimas mortales de los sismos que sacudieron La Guaira y otros estados del norte venezolano el 24 de junio, cuyo número de fallecidos supera ya los cinco mil.

Los colaboradores cubanos se sumaron a otros compatriotas que ya prestaban servicios en Venezuela y que también contribuyeron a salvaguardar las vidas del pueblo bolivariano.

Por esa entrega, fueron condecorados con la Medalla Héroes y Heroínas de Venezuela y recibieron el sello conmemorativo 16 de abril.

En el acto de recibimiento, la doctora Lidia Terán Quiñones, especialista en Cirugía Maxilofacial del Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, tomó la palabra en nombre de sus colegas y sentenció: “Mientras haya un solo ser humano que necesite nuestra ayuda, allí estaremos”.

Acompañaron la ceremonia de recibimiento Rolando Yero Travieso, jefe del Departamento de Atención al Sector Social del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y Tania Margarita Cruz Hernández y Josefina Vidal Ferreiro, viceministras de Salud Pública y Relaciones Exteriores, respectivamente.

Gretza Sánchez Padrón, directora de la Unidad Central de Cooperación Médica, subrayó que estos colaboradores demostraron ser de la estirpe de Henry Reeve, de Mario Muñoz Monroy, de Ernesto Che Guevara, de los jóvenes del centenario y del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Bajo la premisa de que para nosotros Patria es humanidad, somos ciudadanos del mundo, la patria los contempla orgullosa, concluyó Sánchez Padrón.

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