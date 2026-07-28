Mantiene sus compromisos Empresa de Acopio Granma

Trabajadores y directivos de la Empresa de Acopio Granma, en la provincia homónima, manifestaron el compromiso y alto honor que representa el recibir el reconocimiento, entre las 12 entidades destacadas, otorgado por la máxima dirección política y gubernamental, en ocasión de la celebración del 26 de Julio.

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Gisela Alena  Acolea, directora general de Acopio,  significó la  abnegada labor y calidad humana de todos los colectivos,  que  seguirán  dando lo mejor de sí, para  la prestación del servicio  al pueblo.

Diversas  son las alternativas que  han  tenido que aplicar, para enfrentar la crisis energética, provocada  por el cerco asfixiante  del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba, y tener que  reestructurar  por completo   su sistema de trabajo.

Entre las medidas más significativas está la concentración  de los productos en  un mercado, siguiendo el modelo implementado por el gobierno, lo que responde  a lo distante  de las bases productivas  de Bayamo,  con clientes  en  los municipios de  Yara, Río Cauto y Jiguaní.

Mientras,  emplean  servicios alternativos en la transportación de la mercancía con la tracción animal y  contratación de moto-taxis eléctricos,  para hacer sostenible las ofertas, comercialización y distribución de alimentos en los mercados agropecuarios.

.Sin detenerse la institución granmense  mantiene la presencia  de  los productos en las unidades,  aun cuando  los volúmenes y precios, distan  de satisfacer  la demanda  de la población.

A pesar de las dificultades, la empresa asegura el suministro de viandas, hortalizas, granos y frutas, al consumo social y otros compromisos, optimizando  los escasos recursos disponibles.

La Demajagua

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