Mantiene sus compromisos Empresa de Acopio Granma

Trabajadores y directivos de la Empresa de Acopio Granma, en la provincia homónima, manifestaron el compromiso y alto honor que representa el recibir el reconocimiento, entre las 12 entidades destacadas, otorgado por la máxima dirección política y gubernamental, en ocasión de la celebración del 26 de Julio.

Gisela Alena Acolea, directora general de Acopio, significó la abnegada labor y calidad humana de todos los colectivos, que seguirán dando lo mejor de sí, para la prestación del servicio al pueblo.

Diversas son las alternativas que han tenido que aplicar, para enfrentar la crisis energética, provocada por el cerco asfixiante del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba, y tener que reestructurar por completo su sistema de trabajo.

Entre las medidas más significativas está la concentración de los productos en un mercado, siguiendo el modelo implementado por el gobierno, lo que responde a lo distante de las bases productivas de Bayamo, con clientes en los municipios de Yara, Río Cauto y Jiguaní.

Mientras, emplean servicios alternativos en la transportación de la mercancía con la tracción animal y contratación de moto-taxis eléctricos, para hacer sostenible las ofertas, comercialización y distribución de alimentos en los mercados agropecuarios.

.Sin detenerse la institución granmense mantiene la presencia de los productos en las unidades, aun cuando los volúmenes y precios, distan de satisfacer la demanda de la población.

A pesar de las dificultades, la empresa asegura el suministro de viandas, hortalizas, granos y frutas, al consumo social y otros compromisos, optimizando los escasos recursos disponibles.

La Demajagua