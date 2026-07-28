Recortes financieros amenazan avances frente al VIH, alerta ONU

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó hoy que la reducción del financiamiento internacional y las barreras para acceder a nuevos medicamentos amenazan con revertir décadas de avances en la respuesta global al VIH/Sida.

El llamado fue realizado durante la apertura de la 26 Conferencia Internacional sobre el Sida, que sesiona en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, junto con la presentación del más reciente informe del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida).

Tal documento advierte que, aunque las nuevas infecciones y las muertes asociadas al VIH alcanzaron sus niveles más bajos en más de tres décadas, la respuesta mundial atraviesa un momento de extrema fragilidad debido a los recortes financieros y las persistentes desigualdades en el acceso a la prevención.

Según el reporte, citado por medios brasileños, el financiamiento internacional destinado a combatir el VIH cayó de 8,8 mil millones de dólares en 2024 a 7,3 mil millones en 2025, una reducción del 18 por ciento, la mayor en casi dos décadas.

Onusida atribuyó ese descenso al colapso de la ayuda oficial al desarrollo, en un contexto marcado por la reducción de los programas estadounidenses de cooperación aplicada por el Gobierno de Donald Trump desde enero de 2025.

Esa agencia recordó que Estados Unidos aportaba alrededor del 75 por ciento del financiamiento internacional para la respuesta al VIH antes de esos recortes.

La directora ejecutiva de Onusida, Winnie Byanyima, advirtió que la comunidad internacional enfrenta «un período de profunda turbulencia política y financiera» que pone en riesgo los avances alcanzados en la lucha contra la epidemia.

El informe señala que en 2025 se registraron 1,2 millones de nuevas infecciones y 570 mil muertes relacionadas con el Sida, mientras alrededor del 22 por ciento de las 41 millones de personas que viven con el virus todavía no recibe tratamiento.

La ONU también destacó los avances científicos en la prevención, especialmente con el lenacapavir, un medicamento inyectable de aplicación semestral que, según estudios recientes, ofrece una protección cercana al 100 por ciento frente a la infección por VIH.

Sin embargo, el elevado precio del fármaco patentado —superior a los 20 mil dólares por paciente al año— y las restricciones para producir versiones genéricas limitan su acceso en numerosos países de ingresos medios y bajos.

El informe advierte que los recortes presupuestarios afectan de forma particular a las organizaciones comunitarias, responsables de atender a una parte importante de las poblaciones más vulnerables, entre ellas hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas transgénero, trabajadoras sexuales y usuarios de drogas inyectables.

Onusida insistió en que el objetivo de poner fin al sida como amenaza para la salud pública en 2030 sigue siendo alcanzable, pero dependerá de restaurar la solidaridad internacional, aumentar la inversión nacional y eliminar las barreras legales y sociales que dificultan el acceso a los servicios de prevención y tratamiento.

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