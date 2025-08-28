Colaboradores deportivos felicitan a atletas cubanos y venezolanos

El Dr. Jorge Pavel Pino, jefe de la Misión Deportiva de Cuba en la República Bolivariana de Venezuela, en representación de los 41 colaboradores del sector en la nación suramericana, transmitió una felicitación a la delegación de la mayor de las Antillas que tan dignamente participó en los recién concluidos II Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025.

Foto: Tomada de JIT

Por: Víctor Vitaliano Báez Sánchez

También felicitamos a la representación venezolana por sus resultados en la capital paraguaya integrada por 166 atletas, donde conquistó 46 preseas, de ellas 12 de oro, 15 de plata y 19 de bronce, para ocupar la novena posición en el medallero, así se superó la actuación de Cali-Valle donde obtuvo 7 – 8 -21, para un total de 36 y ocupó el puesto 11 en la clasificación general, destacó el funcionario vía internet.

Es un excelente resultado donde además están las manos de los profesionales cubanos del deporte en la patria de Bolívar vinculados al alto rendimiento, (personal médico, entrenadores, psicólogos y metodólogos), que de una manera ha estado influyendo directamente en el sistema de la preparación que ha permitido mejorar los resultados, enfatizó Pavel Pino.

También se refirió a la influencia de los colaboradores cubanos en el nivel alcanzado por los venezolanos en la lucha, atletismo, voleibol de playa, tenis de mesa, karate, remos y canotaje, deportes que mejoran su actuación durante la cita continental juvenil en Paraguay.

Ahora estamos enfrascados en una nueva preparación para los Juegos Deportivos Bolivarianos a celebrarse en noviembre de este año en Perú, convencidos que también los atletas venezolanos representarán dignamente a su país, después continuaremos el próximo año con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, acotó el jefe de la Misión Deportiva de Cuba en Venezuela.

