Cuba cede frente a Venezuela en Copa Panamericana de Voleibol

El equipo de Cuba cedió ante el de Venezuela en tres parciales en la segunda jornada de la Copa Panamericana Masculina de Voleibol 2025 con escenario en Guanajuato, México.

Foto: Tomada de JIT

Por: Lisset Ricardo 

  Los venezolanos ganaron con marcadores de 25-23, 25-17 y 25-21 y mantuvieron su invicto en el grupo A, pues en la apertura dominó a Estados Unidos en tres apretados sets.

   El elenco antillano exhibe ahora récord de un éxito y un fracaso, el triunfo sobre el débil conjunto de Antigua y Bermuda 3-0.

   Este jueves, en el cierre de la fase preliminar, enfrentará a las ocho de la noche (hora de Cuba) al equipo de Estados Unidos, también con 1-1, por lo que el triunfador asegura el segundo lugar de la llave.

   Los venezolanos aprovecharon esta noche los 32 errores no forzados de los cubanos y resultó mucho mejor en el servicio (9-2). Los del plantel cubano solo aventajaron por un tanto en ataque (31-30) y en bloqueo (5-4).

   El máximo anotador resultó Emerson Rodríguez, de Venezuela, al llegar a 15 puntos (12 ataques y 3 aces), en tanto Alejandro González fue el más productivo por los de la mayor de las Antillas con 13 unidades (12 remates y 1 “muro”).

   En el grupo B, el campeón defensor, Canadá, continúa sin perder al lograr su segunda victoria ante Guatemala 3-1 (26-24, 25-19, 26-28, 25-19), y cerrará la etapa clasificatoria en cotejo frente a los colombianos.

   También sigue invicto Chile al vencer a Surinam 3-0 (25-15, 25-13, 25-14) y concluirá ante los mexicanos este jueves sus compromisos en la llave C.

