Brasil supera los 213 millones de habitantes

La población de Brasil alcanzó los 213 millones 421 mil 37 habitantes el 1 de julio, según una proyección del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), publicada hoy en el Diario Oficial de la Unión.

La cifra representa un aumento del 5,1 por ciento en comparación con el Censo de 2022 y un incremento de 837 mil 287 personas en relación con 2024, cuando se estimaban 212 millones 583 mil 750 habitantes.

El estado de Sao Paulo se confirma como el más poblado del país, con 46 millones 81 mil 801 habitantes, seguido por Minas Gerais (21 millones 393 mil 441) y Río de Janeiro (17 millones 223 mil 547).

La capital paulista sigue siendo en el ámbito municipal la ciudad más habitada del gigante sudamericano, con 11 millones 904 mil 961 habitantes, dentro de una región Sudeste que concentra 84,7 millones de personas.

Aunque pequeño en volumen poblacional, el estado de Roraima registró el mayor crecimiento proporcional: su población pasó de 716 mil 793 a 738 mil 772 habitantes, un aumento del 3,07 por ciento. Le siguen Santa Catarina (1,60 por ciento) y Mato Grosso (1,49).

En contraste, los menores crecimientos se registraron en Río de Janeiro (0,02 por ciento), Alagoas (0,02 ) y Rio Grande do Sul (0,03), divisiones territoriales que prácticamente mantuvieron estancado su número de habitantes.

Para el IBGE, estas proyecciones son fundamentales para la planificación de políticas públicas y la distribución de recursos federales, pues sirven como referencia al Tribunal de Cuentas de la Unión hasta la realización de un nuevo censo.

El instituto utiliza para sus cálculos una combinación de datos de nacimientos, defunciones, migración interna y externa, así como resultados de censos anteriores.

Se añaden variables demográficas en proyecciones de mayor alcance como la tasa de mortalidad, la fecundidad y los flujos migratorios internacionales.

Con estas cifras, Brasil reafirma su condición de quinto país más poblado del mundo, con un crecimiento que, aunque desacelerado en algunos estados, sigue marcando las dinámicas sociales y económicas de la mayor nación sudamericana.

