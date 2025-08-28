Canal de Panamá apuesta por desarrollar nuevos puertos

Un proceso de licitación de nuevos puertos, uno en cada lado de los océanos Atlántico y Pacífico, signan hoy la apuesta del Canal de Panamá para fortalecer su papel en el comercio global.

Según explicó el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte Vásquez, durante un foro con empresarios, se trata además de una estrategia dirigida a asegurar que el país se mantenga como un eje estratégico en medio de cambios geopolíticos y transformaciones en las rutas marítimas internacionales.

El interés, agregó, es establecer terminales propias, no necesariamente operadas por el Canal, pero sí de su propiedad, bajo reglas muy específicas y transparentes en un proceso de licitación abierta.

La ACP, precisó, ha planteado retomar el proyecto del puerto de Corozal en el Pacífico y el de Isla Telfers en el Atlántico como parte de la estrategia para reforzar la integración logística de la vía interoceánica.

Vásquez indicó que los puertos panameños movilizan actualmente alrededor de 9.4 millones de TEU (medida referida a contenedores de 20 pies cada uno) anuales en operaciones, y gran parte de ese volumen es de transbordo a través del istmo.

La expectativa, agregó, es que esta cifra aumentará de manera significativa, con proyecciones que apuntan a alcanzar los 15 millones de TEUs por año en la próxima década , impulsando aún más la posición del país como hub logístico regional y global.

Otro de los proyectos de la ruta, reveló el funcionario, citado por el diario La Estrella de Panamá, es la construcción de un ducto para transportar gases asociados al petróleo como propano, butano y etano, hacia mercados en Asia, principalmente Japón, Corea del Sur y China.

Para ello la ACP adquirió 22 mil hectáreas en la ribera oeste con miras a desarrollar infraestructura logística y energética.

“Estamos ensayando la posibilidad de establecer un conducto para poder mover el volumen creciente de producción que tiene Estados Unidos de combustible y gases y la demanda creciente que tiene el noreste de Asia”, señaló.

En la actualidad por el Canal se moviliza alrededor del 95 por ciento de este comercio por vía marítima y busca blindar esa participación ante riesgos de sobreoferta de flota y reconfiguración de rutas.

Con estas iniciativas, enfatizó, el Canal no solo busca asegurar su sostenibilidad, sino también consolidarse como motor del desarrollo económico de Panamá en la próxima década.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959