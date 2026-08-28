Gretell Moreno, mejor pasadora en el Norceca 2026

La granmense Gretell Moreno Borrero ganó la distinción de mejor pasadora en el Campeonato Continental Femenino Norceca de Voleibol 2026, que concluyó este miércoles, en Santo Domingo, capital de República Dominicana.

Moreno volvió a brillar como armadora de su conjunto y fue una de las artífices en el regreso de las cubanas al podio de estos certámenes, al igualar el tercer puesto de hace 15 años, tras el triunfo sobre el conjunto anfitrión.

Las antillanas Yanisleidis Sánchez (líbero) y Regla de la Peña (opuesta) también accedieron al cuadro de honor de la justa, que encabezó la líbero canadiense Kacey Jost, Jugadora más valiosa.

Luego del partido por los metales de bronce, dominado por las cubanas en sets corridos (26-24, 25-17 y 25-18), Canadá consiguió su primer título en estas lides, al someter en la final a Estados Unidos también en tres parciales.

El brasileño Luizomar de Moura, director técnico de la selección de la Mayor de las Antillas, agradeció a los dominicanos por el apoyo para realizar allí una base entrenamiento.

Igualmente, reconoció que sus discípulas han ido creciendo técnicamente, “las muchachas ya ven el juego con mucha más lucidez y eso es muy importante para un equipo”, dijo, al término del encuentro por el tercer escaño.

Además, con el avance a semifinales las cubanas habían asegurado la participación en la XXI edición del Campeonato Mundial de 2027, que acogerán Canadá y Estados Unidos, que junto al monarca vigente Italia, fueron los primeros clasificados.

La Demajagua