Qatar e Irán analizan corredor marítimo temporal en Ormuz

Qatar e Irán debatieron hoy una propuesta para establecer un corredor marítimo temporal a través del estrecho de Ormuz, en medio de los esfuerzos regionales para restablecer la navegación y reducir las tensiones.

El primer ministro y titular de Exteriores qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, abordó el tema en Teherán con su homólogo iraní, Abbas Araqchi, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar.

Durante el encuentro, ambas partes examinaron los últimos acontecimientos regionales y los esfuerzos diplomáticos encaminados a crear condiciones favorables para el diálogo y la desescalada.

Las conversaciones se centraron en un marco provisional que contempla la apertura de un corredor marítimo conjunto y temporal por el estrecho de Ormuz, así como la implementación de un proyecto conjunto para el desminado de esa estratégica vía marítima.

Al Thani subrayó la necesidad de respetar la soberanía de los países vecinos y garantizar la libertad de navegación, y llamó a continuar las gestiones diplomáticas para resolver las disputas mediante el diálogo.

Araqchi, por su parte, agradeció a Qatar sus esfuerzos de mediación y su respaldo a las iniciativas destinadas a reducir las tensiones en la región.

La visita del jefe de Gobierno qatarí ocurrió después de que Omán e Irán anunciaran un acuerdo preliminar sobre el mismo marco provisional y expresaran su disposición a discutir la iniciativa con otros Estados del Golfo.

El estrecho de Ormuz constituye una de las principales rutas mundiales para el transporte de hidrocarburos y mercancías, por lo que cualquier interrupción de la navegación tiene repercusiones sobre el comercio, los mercados energéticos y las cadenas internacionales de suministro.

Las negociaciones sobre el tránsito marítimo se desarrollan en un contexto de fuertes tensiones entre Irán y Estados Unidos, tras los enfrentamientos registrados durante este año y las dificultades para aplicar un memorando firmado en junio sobre libertad de navegación en el estrecho.

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