Epigran realizará una ronda de negocios con nuevos actores de la economía de Granma

El colectivo de la Empresa Pesquera Industrial de Granma, Epigran, abrirá este miércoles sus puertas a emprendedores, trabajadores porcuenta propia y Mipymes de toda la provincia para una ronda de negocios que se celebrará en el propio centro productivo de esta ciudad.

El objetivo central de la iniciativa es ampliar la cartera de oportunidades de la entidad y fortalecer los vínculos con los nuevos actores económicos del territorio.

Elizabeth Pantoja Reyes, comunicadora institucional de Epigran, precisó que en este encuentro se establecerán convenios de trabajo con los participantes, lo que permitirá incrementar las ofertas de productos y servicios que la empresa pone a disposición del pueblo granmense.

La iniciativa responde al encadenamiento productivo que impulsa la entidad pesquera con el sector emprendedor local.

La jornada no solo será un espacio de diálogo y acuerdos, sino que contará también con una feria comercial donde se exhibirán tanto los productos de Epigran como las opciones de los cuentapropistas.

Además, se prevé que se sume a la cita el movimiento de mujeres creadoras de la industria pesquera, el cual presentará sus innovadoras ofertas culinarias como parte de la muestra.

Con esta acción, Epigran ratifica su apuesta por la articulación con la economía local y la diversificación de su gestión, en un esfuerzo por responder con mayor eficiencia a las necesidades de la población y dinamizar el sector productivo desde la colaboración intersectorial.

Radio Bayamo