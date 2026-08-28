Nuevas regulaciones económicas para Cuba, la hora de dinamizar II

Sobre las nuevas regulaciones y medidas económicas recientes de Cuba hoy existe mucha tela por donde cortar, pero es imprescindible seguir el hilo de sus objetivos.

Las recientes regulaciones económicas promulgadas por el gobierno cubano generan un amplio respaldo entre funcionarios, directivos y especialistas, quienes coinciden en señalar que estas constituyen un paso trascendental para dinamizar el sector no estatal.

Además, permiten incentivar la inversión y enfrentar los desafíos del bloqueo.

Las disposiciones, que incluyen cuatro nuevos decretos-leyes del Consejo de Estado, actualizan el marco normativo para las Mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia, y flexibilizan el comercio mayorista y minorista.

La presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, Mercedes López Acea, enfatizó que estas normas, fruto de un año y medio de trabajo y consultas, buscan «ordenar y favorecer esa actividad complementaria de la economía y corregir las distorsiones».

Durante una conferencia de prensa, la funcionaria resaltó que se mantienen todas las modalidades del sector no estatal y que las disposiciones responden al acuerdo de actualizar la legislación aprobada en 2021.

El viceministro primero del Ministerio de Comercio Interior, Yosvany Pupo Otero, calificó como un avance clave la derogación de las polémicas resoluciones 56 y 18, que limitaban la actividad comercial de los actores no estatales.

En sus declaraciones, Pupo Otero explicó que el nuevo decreto establece que el comercio mayorista «está sobre la base de la voluntad de las partes» y ya no estará condicionado a relaciones contractuales con entidades estatales.

El funcionario aclaró que «no se trata de la limitación o cancelación de una licencia comercial, se trata de ordenar un comercio que no tiene solamente alcance a los actores económicos no estatales, sino también a los estatales».

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En el ámbito fiscal, la viceministra primera de Finanzas y Precios, Yenisley Ortiz Mantecón, detalló los nuevos beneficios aprobados mediante las resoluciones 179 y 180 de 2026, que eximen del pago de impuestos aduaneros la importación de sistemas solares fotovoltaicos y otros equipos.

Ortiz Mantecón subrayó que «las resoluciones tributan mayores aportes a la transformación de la matriz energética de cada municipio» y anunció la bonificación integral del pago de impuestos sobre utilidades e ingresos personales para quienes inviertan en proyectos.

La viceministra también destacó que se establece una bonificación del 10 por ciento en el impuesto a las ventas mayoristas y del cinco en el minorista para la comercialización de mercancías importadas.

Estas medidas, explicó, buscan «disponer de productos con precios más accesibles» y motivar una participación activa en la generación de energías limpias.

Johana Odriozola Guitart, viceministra de Economía y Planificación, destacó que la nueva legislación se ha construido con amplia participación de la academia y que «estamos en un momento de consenso sobre los principios fundamentales de la legislación».

Odriozola Guitart subrayó que el propósito es «comenzar sin contradicciones ni vacíos legales» y que, a futuro, se evaluarán políticas públicas para «canalizar el talento en función del desarrollo de la nación».

En cuanto a la descentralización, la viceministra explicó que la aprobación de nuevas Mipymes pasará gradualmente a los municipios, fortaleciendo la autonomía de los gobiernos locales conforme a la Constitución.

El Consejo de Estado también aprobó un decreto-ley sobre procesos de licitación, presentado por el ministro de Economía, Joaquín Alonso Vázquez, que regula la licitación como mecanismo general para la contratación de bienes y servicios con recursos estatales.

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De esta suerte, garantizan transparencia y equidad. Esta norma aplica tanto a actores estatales como no estatales en el marco del modelo socialista, enfatizaron.

Las autoridades coinciden en que estas actualizaciones, enmarcadas en el perfeccionamiento del modelo económico cubano, buscan crear un entorno más favorable para la inversión y la producción nacional como vía para enfrentar la crisis y garantizar el bienestar de la población.

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