Violencia exacerbada en Ceuta en crisis migratoria

La violencia se exacerbó en Ceuta en las últimas horas, con incidentes de un grupo de encapuchados con ciudadanos que participaban en una manifestación pacífica y ataques a la Cruz Roja.

Testigos de los hechos dijeron hoy al espacio La Hora de la Uno de TVE, que recibieron ataques por hablar con los medios y expresarse de forma pacífica en favor de la vuelta a la normalidad en Ceuta.

También, periodistas y un sector de ceutíes se quejaron de los actos agresivos, que derivaron en quemas de campamentos improvisados de migrantes en las playas de Ceuta y ataques a vehículos de la Cruz Roja para impedirles el reparto de comida.

El portavoz de Justicia e Interior de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, señaló directamente al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, por su «clara responsabilidad» en los sucesos violentos registrados anoche en la ciudad autónoma.

Santiago, diputado de Izquierda Unida (IU), calificó de «inaceptables» estos hechos, «estimulados por ultras radicales», y deslizó la coincidencia con la presencia este jueves allí del expresidente del Gobierno José María Aznar, del conservador Partido Popular (PP).

En declaraciones a medios de prensa antes de participar en una sesión especial de la Comisión de Interior de la Cámara Baja, condenó los «graves sucesos de violencia» registrados.

«Y desde luego esa coincidencia de la presencia de Aznar con este suceso violento estimulado por ultras radicales es inaceptable», sentenció Santiago.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, encargado del mando único en Ceuta, deploró los actos de violencia ocurridos en los últimos días y exigió al PP que los condene con la misma «contundencia» y no con la «boca pequeña».

En entrevista con TVE, Torres criticó directamente a la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, por estar «justificando», que se «peguen a los ciudadanos en Ceuta» y se «quemen las casetas» de los inmigrantes en las playas.

Muñoz acusó en declaraciones previas desde Bilbao al Gobierno de «dejación de funciones», por lo cual «mucha gente desesperada quiera poner orden».

«¿Qué está justificando? ¿Que se le peguen a ciudadanos de Ceuta? ¿Justificando que se quemen las casetas? Eso se está justificando por parte de Ester Muñoz, comentó Torres a TVE.

Al mismo tiempo, el titular valoró que desde el Gobierno de Ceuta se haya hecho un llamamiento a la calma condenando los actos violentos y pidió a la oposición evitar sacar réditos electorales y también «lo haga» con «contundencia».

A su turno, en una comparecencia en el Congreso de Diputados, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, llamó al cese de la violencia en Ceuta.

Aprovechó para anunciar que ha solicitado financiación europea para invertir 35,6 millones de euros en Ceuta destinados al alargamiento de los espigones fronterizos de El Tarajal y Benzú, entre otras medidas estructurales «extraordinarias» que eviten futuras entradas masivas.

Se refería en específico a la avalancha de cerca de 80 mil personas que ingresaron de forma irregular en Ceuta desde Marruecos entre el 30 y 31 de julio pasado.

Fustigó los discursos de odio de la ultraderecha -y también la derecha- que buscan la crispación social y estigmatizar a personas vulnerables hablando de «invasores» y llamando a la «caza del inmigrante».

Marlaska detalló que el plan incluye la instalación de un sistema permanente de contención marítima mediante boyas fondeadas y la construcción de un nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), cofinanciado al 90 por ciento por la Unión Europea, así como nuevas capacidades tecnológicas para reforzar la vigilancia y protección fronteriza.

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