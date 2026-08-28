Da bienvenida a nuevo curso escolar Dirección de Educación en Granma

Con un matutino especial frente a su sede, la Dirección de Educación en la provincia de Granma, sur oriente de Cuba, dio la bienvenida al curso escolar 2026-2027 que iniciará el 1 de septiembre próximo.

Trabajadores y secciones sindicales de dicha estructura con resultados sobresalientes en el año actual, recibieron certificados de reconocimiento.

También fueron agasajados quienes cumplieron años en el reciente mes de julio.

El Doctor en Ciencias Pedagógicas Manuel Abelardo Ortiz Uriarte, director general de dicho organismo, felicitó a los presentes y a todos los educadores y personal de apoyo a la docencia en Granma, por su disposición a llevar adelante con éxito el venidero período lectivo, no obstante la compleja situación actual en la Mayor de las Antillas.

En el año escolar próximo a comenzar, en Granma funcionarán mil 127 instituciones educativas, con una matrícula preliminar de 108 mil 431 alumnos, cinco mil 461 menos que en el curso precedente.

Frente a los educandos estarán 14 mil 735 docentes entre los cuales se encuentran 320 jubilados reincorporados a las aulas, 512 recién egresados de nivel medio superior y 110 de nivel superior.

Radio Bayamo