Flotilla a Gaza: La victoria será romper el bloqueo

El coordinador de la organización "Internacional Progresista", David Adler, a bordo de la Flotilla Global Sumud, narró hoy experiencias del convoy y denunció el constante acoso por parte de Israel para malograr la iniciativa.

En un mensaje publicado en las redes digitales dirigido a sus amigos y seguidores, Adler reconoce diferentes obstáculos que enfrenta la flotilla, en particular la inhabilitación total en las últimas horas del buque insignia del convoy y actos de hostigamiento.

Según Adler, entre los participantes, se considera muy probable que la avería del barco no fuera casual y anuncia que se toman medidas para salvar la situación y seguir adelante.

El activista describe las últimas 24 horas como un proceso logístico agotador, con reasignación de los tripulantes del barco dañado a otros para seguir la travesia.

Adler revela en su mensaje que se conoció sobre los planes de Israel de interceptar y trasladar a los miembros de la flotilla a una «prisión flotante» (probablemente una fragata) para luego procesarlos en tierra.

El narrador afirma que estas acciones son ilegales, y mostrará la capacidad de la comunidad internacional para sorprenderse o actuar ante las «acciones deshonestas de Israel».

A pesar de los inconvenientes que afronta la comitiva, y la incertidumbre sobre lo que ocurrirá las próximas horas, Adler considera que la iniciativa está ganando la batalla, pues entre otras razones lograron contrarrestar la propaganda que los etiqueta como terroristas.

Por otra parte, asegura que la decisión de seguir forzó a varios estados europeos a involucrarse y desde lo mediático mantienen el foco mundial sobre la crisis humanitaria en Gaza.

En opinión del activista, la tarea ahora es «intensificar la labor» utilizando los recursos ganados (legitimidad, atención, infraestructura estatal) para llegar al objetivo original.

El propósito último sigue siendo romper el bloqueo de forma práctica y simbólica, asegura Adler, demostrando que es «ilegal, irrelevante y que puede y debe romperse» y ello representa un paso fundamental hacia la «liberación de Palestina».

