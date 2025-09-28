Cubano Robiel Sol con salto dorado en el Mundial de Paratletismo

El cubano Robiel Yankiel Sol firmó hoy otra hazaña al conquistar la medalla de oro en el salto de longitud T46 del Campeonato Mundial de Paratletismo, con un vuelo de 7.57 metros que selló su reinado.

Doble campeón paralímpico y mundial, recordista del orbe con 7.84, Sol volvió a demostrar su jerarquía en el Estadio Jawaharlal Nehru al lograr la mejor marca de la jornada en su primer intento.

La plata correspondió al ruso Nikita Kotukov con salto de 7.21 metros, mientras el bronce fue para el chino Hao Wang (7.19), en una final de altísimo nivel que mantuvo al público en vilo.

El otro cubano en competencia, Abraham Viltre (T46), no pudo validar ninguno de sus tres saltos y quedó sin registro, pese a llegar con aspiraciones de finalista.

La delegación cubana mantiene intacta su ambición de brillar en esta duodécima cita universal, que reúne a los mejores exponentes del planeta rumbo a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

En los próximos días entrarán en acción Lázaro Suárez (T13) en 100 y 400 metros, Guillermo Varona (F46), Ulicer Aguilera (F13) y Ever René Castro (F41) en el lanzamiento de la jabalina, Daniel Milanés (T47) en la vuelta al óvalo y Felipa Isis Hechavarría (T46) en salto de longitud, todos con la meta de extender la gloria caribeña en Nueva Delhi.

