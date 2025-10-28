Despliega ONU ayuda anticipatoria en provincias orientales

El Sistema de Naciones Unidas en Cuba anunció en su perfil de Facebook que ya desplegó recursos básicos para proteger a la población en las provincias orientales con mayores probabilidades de afectaciones por el huracán Melissa.

La estrategia incluyó el posicionamiento de 697 toneladas de alimentos a través del Programa Mundial de Alimentos, así como mil 300 kits de higiene distribuidos por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en Las Tunas, con beneficio para seis mil 500 personas.

UNICEF traslada además dos plantas portátiles de tratamiento de agua con capacidad para ocho mil personas, mientras otros insumos continúan en camino hacia las zonas vulnerables.

Entre los medios técnicos movilizados se encuentran siete generadores eléctricos, seis motosierras y 259 kits de herramientas para la reparación de cubiertas, además de dos mil colchones unipersonales y cuatro mil lonas para techos.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo comunicó que mantiene recursos preposicionados en la región oriental, con el fin de apoyar la respuesta temprana ante posibles daños en las viviendas.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.