Asegura PNUD recursos para respuesta rápida ante huracán Melisa

Ante el inminente impacto del huracán Melissa en las provincias orientales del país, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) asegura recursos básicos destinados a apoyar las labores de respuesta temprana y recuperación en las zonas que pudieran resultar afectadas.

Según publica en su perfil oficial de la red social Facebook, entre los insumos disponibles se encuentran cuatro mil lonas para la cobertura temporal de cubiertas, siete generadores eléctricos, seis motosierras, 259 kits de herramientas especializadas y básicas para la reparación de techos, así como dos mil colchones unipersonales.

Estas acciones, aclara el post, se complementan con un análisis de los recursos existentes en el territorio y la movilización de otros nuevos, en función de garantizar una respuesta oportuna y eficaz ante posibles daños en las viviendas.

De acuerdo con la fuente, la iniciativa cuenta con el respaldo del Fondo Central de Emergencia de Naciones Unidas (CERF) y forma parte del plan de respuesta del Sistema de Naciones Unidas en Cuba, en coordinación con las autoridades nacionales y locales.

