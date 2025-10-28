Se traslada Brigada ETECSA Granma para municipios dela costa sur granmense

Un grupo de avanzada de la División territorial Etecsa Granma se trasladó hacia el Municipio de Media Luna, con el objetivo de preservar la vitalidad de las comunicaciones en la costa sur granmense, ante el cercano impacto del huracán Melissa. La brigada, demuestra el sentido de pertencia de los trabajadores del sector de las comunicaciones, quienes desafían las inclemencias del tiempo para mantener la transmisión en este complejo escenario.