Nueva imagen para ron Havana Club Iconica Don Navarro (+Foto)

Havana Club Internacional S.A (HCI) dedicó un espacio en la Feria Internacional de la Habana, Fihav 2025, para mostrar el rediseño de Iconica Don Navarro, primer ron en Cuba dedicado a una persona.

Se trata de una exclusiva mezcla de tan solo cinco mil botellas cada cinco años y una salida de mil anuales.

En el contexto de Fihav -que concluye hoy- Havana Club Internacional intensionó su presentación con un concepto de familia, tal como preferiría el fallecido Maestro del Ron de Cuba, Jose Pablo Navarro.

La botella y su nueva imagen, parten de la renovación de Iconica Havana Club y complementa a un ron que concentra el espíritu, vida y obra de Navarro, explicó el Maestro del Ron, Asbel Morales.

Recordó que Iconica Don Navarro es un joven conocido, nacido en 2022 del saber hacer de todos los maestros roneros de Cuba con las bases de Havana Club y en honor a quien fuera maestro de maestros.

¿Por qué Havana Club? Porque es el hermano mayor de la familia de los rones cubanos y es código de familia respetar al hermano mayor, dijo.

Por su parte, el líder del Movimiento de Maestros Roneros, Juan Carlos González, precisó que el ron cubano se caracteriza por la complejidad de las mezclas de rones bases que tributan al producto final.

Al acometer el desarrollo de este producto el Movimiento de Maestros Roneros buscó la combinación que mejor representara el espíritu y la personalidad de Navarro características que aúna en su diseño austero, con una imagen sencilla pero elegante, comentó González.

El proceso fue una mezcla y añejamiento continuo, una manera de hacer creada por el propio Navarro.

Para completar la celebración maestros roneros y habanosommelier maridaron un Havana Club Iconica Don Navarro con un Habano Romeo y Julieta Wide Churchil, justo como le gustaría al maestro de maestro.

Casi al concluir el encuentro Morales comentó, «el arte del maestro es desarrollar lo que sabe y transmitirlo».

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959