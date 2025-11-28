Realizarán hoy ceremonia de premiación y clausura en FIHAV 2025

La ceremonia de premiación y clausura de la 41 Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025) se realizará hoy a las 4:00 p.m. en el recinto ferial Expocuba, de esta capital.

FIHAV 2025, tradicional cita que cada año sirve como epicentro comercial de numerosas naciones del mundo, acogió en esta ocasión a más de 700 compañías de 52 países, donde sobresalen México, Panamá, Zimbabue, República Checa, Venezuela, Irán, Angola y Sudáfrica.

Entre los presentes, 268 son empresas cubanas de diversos sectores y formas de gestión, y convergen en un área expositiva que supera los 18 mil 740 metros cuadrados.

Durante esta jornada de viernes se celebrará también la IV Comisión Conjunta Cuba – Unión Económica Euroasiática, el XXV Aniversario de la declaratoria como patrimonio de la humanidad de los paisajes arqueológicos de los cafetales del Oriente cubano, y tendrán lugar diferentes espacios dedicados a la Inteligencia Artificial.

La 41 Feria Internacional de La Habana, que inició el pasado lunes, abrirá sus puertas al público mañana 29 de noviembre.

El encuentro se ha posicionado una vez más como un espacio estratégico para impulsar alianzas comerciales y del sistema económico- productivo del país, y se considera la mayor bolsa de negocios de Cuba.

