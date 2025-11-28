Reafirman Cuba y Unión Europea voluntad de avanzar juntos

La disposición de Cuba y la Unión Europea (UE) de continuar ampliando los vínculos comerciales y profundizar la cooperación quedó patente hoy, en esta capital, en la celebración del día dedicado a la UE en la XLI Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025).

Jens Urban, embajador de la UE en la mayor de las Antillas, resaltó las relaciones entre el bloque comunitario y la isla, patentada en la participación de 12 Estados miembros en la mayor vitrina comercial de la nación caribeña.

Expresó de esta manera la voluntad del llamado viejo continente de seguir trabajando juntos para consolidar y profundizar lazos, con el desafío adicional de ampliar la posibilidades de negocios hacia otros países del área y promover la mayor presencia del empresariado europeo en la isla.

Por la parte cubana, Eduardo Rodríguez Dávila, ministro del Transporte, reconoció el excelente estado actual de las relaciones como socios comerciales tradicionales que consolidan la posición de la UE en su conjunto como el mayor socio comercial del archipiélago.

Rodríguez Dávila ratificó la voluntad del Gobierno cubano de impulsar la inversión extranjera, diversificar y expandir las relaciones comerciales y la cooperación con los países del continente, apuntando como principal desafío crecer en la cantidad de países que extienden sus negocios hacia la isla.

Se refirió al cumplimiento de los acuerdos vigentes entre ambas partes y aporte de Europa, pese a las limitaciones impuestas por el bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos, para la concreción de algunos puntos trazados en el plan de desarrollo económico y social y los objetivos de desarrollo sostenible.

El titular del Transporte agradeció el apoyo solidario y donativos procedentes de la UE para contribuir a resarcir en el menor tiempo posible los daños provocados por el huracán Melissa en el oriente cubano y recalcó la voluntad y plena disposición del Gobierno a caminar de conjunto hacia un futuro superior.

En la jornada de este jueves en FIHAV 2025 se realizaron además paneles sobre las oportunidades de negocios de la mayor de las Antillas con la UE y la pertinencia de su inserción en las cadenas globales de valor, prueba de la alta prioridad concedida a este tema.

