Cubano Yusnier Sorsano peleará por faja Federlatin de la AMB

El boxeador cubano Yusnier Sorsano peleará por la faja Federlatin de las 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en el programa pactado para el próximo sábado en el Hotel Meliá Internacional de Varadero.

El presidente de la Federación Cubana de Boxeo, Alberto Puig de la Barca, dijo que se trata de un paso resultante de gestiones conjuntas con la promotora Agon Sports, a partir de las condiciones del actual subcampeón nacional, reflejó la edición digital de la publicación deportiva JIT.

Sorsano asumirá el reto en su segundo pleito profesional, pactado a ocho asaltos contra el argentino Nicolás Verón, quien subirá al encerado con récord de 11 triunfos, 14 reveses y un empate, demostrativo de su mayor experiencia.

La posibilidad asignada a Sorsano eleva a tres las opciones de que exponentes de la isla cierren la jornada en poder de títulos de la AMB, pues Lázaro Álvarez defenderá el continental americano y Erislandy Álvarez el continental latinoamericano. Ambos en combates a 10 rondas.

Lázaro Álvarez, triple monarca del orbe y medallista de bronce olímpico, pondrá en juego su título en el boxeo rentado por tercera ocasión, cuando busque su décimo éxito consecutivo en su combate con el mexicano Raúl Hernández (15-3-2) en los 61,3 kilos.

Erislandy Álvarez (63,5 kg), airoso en cinco presentaciones a este nivel, expondrá por segunda vez su cinturón, ahora ante el también mexicano Rogelio Jiménez (14-2-1).

Los otros cubanos inscritos para la velada tendrán sus estrenos a esta instancia en duelos a seis asaltos, incluido el subtitular universal de Taskent 2023, Saidel Horta (51,7 kg), y el número tres allí y en Liverpool 2025, Alejandro Claro (50,8 kg), rivales del dominicano Misael Vázquez (18-5-1) y el argentino Mauro Liendro (11-10-0), en ese orden.

Completan el grupo, Nelson Williams (90,7 kg), quien cruzará golpes con el dominicano Jankelly Rodríguez (4-0-0), y Keylor García (79,3 kg), contra el colombiano Armando Fontela (4-3-0).

La velada, a disputarse desde las 19:00, hora local, sumará dos porfías entre visitantes, la del marroquí Moussa Gholam (24-1-0), que tratará de retener la faja continental americana de los 58,9 kilos y el mexicano Ramiro Cesena (19-2-1), en pleito a 10 rounds, y el combate del alemán Malek Semmo (2-0-0) y el venezolano Julio Pérez (2-0-0).

