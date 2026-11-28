La situación hidrológica en Granma está bajo estricta vigilancia por la Defensa Civil, el sistema de Recursos Hidráulicos y las direcciones políticas y gubernamentales en la provincia y sus municipios.

Los escurrimientos de lluvias recientes alimentaron el embalse Paso Malo, en el montañoso municipio de Bartolomé, que en la jornada del jueves vertió a razón de 551.728 metros cúbicos de agua por segundo (m³/s).

El líquido desembalsado por dicha represa corre hacia el río Yara, que bordea el poblado cabecera del municipio homónimo y el de Veguita, el cual incrementó el nivel de su caudal en casi tres metros.

La situación comienza a mejorar por cuanto en la mañana de hoy Paso Malo desembalsa 81.698 m³/s, no obstante, es preciso mantener la precaución.

En Manzanillo, segunda ciudad granmense, fueron adoptadas medidas preventivas de protección a la población residente en las zonas bajas de El Caño y Sitio Remate, ante el posible incremento del nivel de las aguas del río Yara.

De manera preventiva ante posibles inundaciones, fueron evacuadas las personas residentes en las proximidades del río Jibacoa, en el municipio de Manzanillo.

En Pilón, extremo sur de Granma, crecieron los ríos Mota y Chiquito que provocaron la incomunicación de zonas aledañas a esas corrientes.

Este 27 de noviembre los 11 embalses administrados por la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico Ríogrande retienen 683 millones 868 mil m³ de líquido, para el 73 por ciento de ocupación de su capacidad en conjunto.

Además de Paso Malo, desembalsan Cilantro, en Pilón, Pedregales (Bayamo), y Bueycito (Buey arriba).

Al igual que los tres reservorios mencionados, se encuentran al tope de sus capacidades Las Villas (Jiguaní), y la derivadora Vicana (Media Luna).

Este contenido fue elaborado con información publicada en Facebook por las Asambleas municipales del Poder Popular (gobierno) en los municipios mencionados y el parte de las 07.00 de hoy del Puesto de Mando de Recursos Hidráulicos en Granma, sobre el estado de los embalses de la provincia.

Radio Bayamo