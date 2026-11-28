El Sindicato de la Construcción y Recursos Hidráulicos (SNTCRH) en la provincia de Granma, oriente de Cuba, inició una jornada para festejar el día de los trabajadores del sector, el 5 de diciembre próximo.

El Sindicato de la Construcción y Recursos Hidráulicos (SNTCRH) en la provincia de Granma, oriente de Cuba, inició una jornada para festejar el día de los trabajadores del sector, el 5 de diciembre próximo.

Este martes, en acto para celebrar el aniversario 65 de la creación del SNTCRH, el 24 de noviembre de 1961, fue lanzada una campaña comunicacional para homenajear la efeméride mencionada.

Denominada 65 años edificando la Patria, contempla reconocer el papel de los trabajadores del sector en el desarrollo económico y social de Cuba.

También, destacar la importancia de la organización sindical y su vínculo con los trabajadores; visibilizar el quehacer de cada empresa y el aporte de sus colectivos laborales y promover el orgullo de pertenecer al sector de la construcción.

Destaca la celebración del Día del Constructor, el 5 de diciembre venidero, y el homenaje al mártir del sector, Armando Mestre Martínez, expedicionario del yate que con Fidel Castro al frente desembarcó en Las Coloradas, Niquero, el 2 de diciembre de 1956.

El sindicato mencionado en Granma agrupa a cinco mil 312 afiliados de los sectores estatal y no estatal.

Radio Bayamo