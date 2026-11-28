El fenómeno de las indisciplinas sociales y el delito en la provincia Granma ocupó el centro de los análisis y debates en la primera emisión del programa radial Diálogo Cercano, con la presencia de Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité Provincial del Partido y la conducción del experimentado periodista Almíner Cabrera Ríos.

En el espacio que saldrá al aire los sábados alternos, de once a 12 del mediodía, la máxima dirigente política en la provincia profundizó en las esencias de la comisión de delitos, el consumo y tráfico de drogas, actos de corrupción, hechos violentos contra las mujeres y los menores, robo con fuerza y desórdenes públicos, entre otros.

La dirigente política fue enfática en que ningún acto delictivo tiene justificación y que el trabajo multisectorial coherente y sistemático, unido al actuar competente de los organismos rectores de la legalidad y el orden público, es la principal acción para prevenir y enfrentar esos hechos.

Al debatir las opiniones de los oyentes trasmitidas en el programa, dijo que hay que escuchar al pueblo y atender sus preocupaciones, porque la tranquilidad ciudadana es la primera condición y conquista para lograr el desarrollo de las transformaciones económicas y sociales que se implementan en la provincia y el país.

Patentizó que se le dará tratamiento individual a las opiniones, quejas y sugerencias de la población, pero que el fortalecimiento del trabajo multisectorial armónico, sistemático y con exigencia, es la esencia para frenar y prevenir la situación delictiva.

Convocó al enfrentamiento popular en los centros laborales, barrios y comunidades, a elevar el accionar de los factores socializadores de cada lugar, en función del bien común y en el enfrentamiento y prevención de los delitos, para no permitir que la tranquilidad del pueblo se siga erosionando.

La primera secretaria del Partido en Granma, Yudelkis Ortiz Barceló consideró que en la provincia tiene que lograrse la combinación efectiva de prevención y enfrentamiento, ya que lamentablemente los índices delictivos del territorio son elevados, con unos 800 hechos más con relación al año anterior, donde tipifica el robo con fuerza en viviendas con moradores, situación que hay que enfrentar con sistematicidad y contundencia.

Dijo que hay que ir a la raíz de los problemas, trabajar para erradicar sus causas, elevar y fiscalizar la vigilancia en las entidades estatales, con la participación de los trabajadores.

Argumentó que Diálogo Cercano es una de las alternativas para, entre todos, avanzar en los propósitos comunes.

Refirió que el espacio responde a la necesidad de mantener informado al pueblo acerca de la actualidad en la provincia y los diferentes programas económico-sociales y la agenda de trabajo del Partido y el Gobierno en el territorio.

Radio Bayamo