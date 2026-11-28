Dos mil trece productores de los 13 municipios de Granma quedaron registrados en la segunda fase del proyecto Sembrando Vida, una iniciativa de cooperación entre México y Cuba para fortalecer la producción local de alimentos.

Dos mil trece productores de los 13 municipios de Granma quedaron registrados en la segunda fase del proyecto Sembrando Vida, una iniciativa de cooperación entre México y Cuba para fortalecer la producción local de alimentos.

Los datos están ahora en proceso de validación, según los requisitos de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Amexcid.

El registro se realizó entre el tres y el 13 de noviembre, informó Sirelda González Sánchez, coordinadora del proyecto en la provincia.

Bayamo, Cauto Cristo y Yara concentraron las mayores cifras de inscritos, por la extensión de sus polos productivos.

También quedaron incluidos productores de Río Cauto, Jiguaní, Manzanillo, Campechuela, Media Luna, Niquero, Pilón, Bartolomé Masó, Buey Arriba y Guisa.

Con esa cobertura provincial, la iniciativa busca impulsar las producciones locales y favorecer la permanencia de las familias en las comunidades rurales.

Entre los registrados figuran 534 ganaderos, para quienes se prevén medicamentos, alambre de púas y otros recursos todavía en estudio.

El proyecto contempla, además, herramientas agrícolas, semillas, fertilizantes y equipos, junto con medios de uso colectivo, como tractores y sistemas de riego alimentados con energía solar.

Las entidades del Ministerio de la Agricultura en toda la provincia tuvieron participación en el proceso de inscripción, durante el cual se realizaron encuentros entre los productores y representantes mexicanos para conocer las posibilidades de esta cooperación.

Otro componente será la capacitación, con extensionistas y especialistas de centros científicos del territorio.

Sembrando Vida comenzó una primera fase en 2023, centrada en producciones agrícolas, y este año amplía su alcance a la ganadería y a la diversificación de cultivos, entre ellos hortalizas y café.

Radio Bayamo