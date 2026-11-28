En octubre de 1963 el ciclón Flora acababa de arrasar el oriente de Cuba. Fidel recorría las montañas cuando supo de un grupo de trabajadores de origen antillano que llevaban décadas en la Sierra Maestra sin ningún derecho reconocido. Ordenó que se los incorporara a la seguridad social y, por teléfono, le dio al ministro del Trabajo […]

En octubre de 1963 el ciclón Flora acababa de arrasar el oriente de Cuba. Fidel recorría las montañas cuando supo de un grupo de trabajadores de origen antillano que llevaban décadas en la Sierra Maestra sin ningún derecho reconocido. Ordenó que se los incorporara a la seguridad social y, por teléfono, le dio al ministro del Trabajo una indicación curiosa: “Usen la Ramac”. La Ramac era una computadora de IBM, de las primeras que llegaron al país, y ocupaba una habitación entera porque estaba hecha para procesar grandes volúmenes de datos. Fidel la puso a calcular pensiones para algunos de los hombres y mujeres más pobres de Cuba. La periodista Marta Rojas, que estaba allí, dejó testimonio de la escena.

Sesenta y tres años después, el mundo discute la inteligencia artificial alrededor de una pregunta que ya estaba en aquella llamada: ¿para quién trabajan las máquinas más avanzadas de su época?

Este artículo repasa lo que Fidel dijo e hizo sobre la ciencia, la computación y la comunicación, y lo pone a conversar con los problemas que plantea hoy la inteligencia artificial. Nadie necesita atribuirle al Comandante en Jefe el don de haber previsto ChatGPT. Alcanza con ver que sus preguntas apuntaban al lugar correcto: menos a lo que las máquinas pueden hacer y más a quién las controla, para qué se usan y quién se queda afuera.

Lo que las computadoras no pueden calcular

En el verano de 1956, un grupo de científicos reunido en el Dartmouth College, en Estados Unidos, le puso nombre a un campo nuevo: inteligencia artificial. Partían de una apuesta. Si se describía con suficiente precisión cómo aprende y razona una persona, una máquina podría imitarlo, y en los años siguientes aparecieron programas que demostraban teoremas o jugaban a las damas y al ajedrez, y el entusiasmo fue creciendo.

En ese clima, el 19 de abril de 1965, en el aniversario de la victoria de Playa Girón, Fidel dijo:

“Pero hay algo que los cerebros electrónicos del Pentágono no pueden medir, hay algo que sus computadoras no podían calcular, y eso es: la dignidad, la moral y el espíritu revolucionario de nuestro pueblo”

. Lo dijo cuatro años antes de que una agencia del propio Pentágono conectara las primeras computadoras de Arpanet, la red de la que nacería Internet, en octubre de 1969. Por esos años, bajo la conducción de Robert McNamara, el Departamento de Defensa estadounidense había convertido las computadoras y los modelos matemáticos en herramientas para planificar la guerra, incluida la escalada en Vietnam. ¿Conocía Fidel estos planes cuando pronunció este discurso?

Aunque la frase de 1965 podría leerse como desconfianza hacia la tecnología, quien la pronunció dedicó buena parte de su vida a impulsar la electrónica y la informática en Cuba. Lo que cuestionaba era otra cosa: la idea de que una sociedad entera cabe en una tabla de números y de que lo que no se puede medir no cuenta. Hoy esa discusión tiene consecuencias muy concretas, con sistemas automáticos que deciden, o ayudan a decidir, quién recibe un crédito, quién pasa el primer filtro de una búsqueda de empleo o qué solicitud de ayuda social se revisa con lupa. Cuando se equivocan, el error tiene nombre y apellido.

Países Bajos ofrece un caso de manual. Durante años, la administración tributaria usó un sistema de evaluación de riesgo para detectar fraudes en los subsidios para el cuidado de niños. Miles de familias fueron acusadas sin fundamento y obligadas a devolver dinero que no debían, y muchas quedaron arruinadas. Se documentó que el algoritmo tomaba como factor de riesgo no tener la nacionalidad neerlandesa. En enero de 2021, el gobierno de Mark Rutte renunció en bloque por el escándalo.

La guerra muestra la cara más dura de esta lógica. En abril de 2024, una investigación del periodista Yuval Abraham para +972 Magazine y Local Call reveló, a partir del testimonio de seis oficiales de inteligencia israelíes, que el ejército de ese país usó un sistema llamado Lavender para marcar a unos 37 000 palestinos de Gaza como posibles objetivos de bombardeo. Según esas fuentes, en las primeras semanas de la ofensiva los operadores dedicaban apenas unos segundos a revisar cada nombre antes de aprobarlo. Los cerebros electrónicos de los que hablaba Fidel en 1965 tienen hoy descendientes que eligen a quién matar.

La periodista Arleen Rodríguez Derivet contó en 2016 una escena de los años del Período Especial. En una reunión sobre mortalidad infantil, frente a un informe que mencionaba a varias madres, Fidel pidió saber cómo se llamaban ellas y cómo se llamaban sus hijos. No quería que esas vidas se perdieran dentro de un porcentaje, porque la estadística servía para entender el problema, pero cada cifra correspondía a una persona. Ese gesto funciona hoy como regla práctica para cualquier sistema que decida sobre la gente: alguien tiene que poder ver los nombres, explicar la decisión y corregirla.

“La inteligencia del cubano”

El 15 de enero de 1960, en la Academia de Ciencias, Fidel marcó un rumbo: “El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento”. Desde hace casi cuarenta años esa fecha se celebra en Cuba como el Día de la Ciencia.

Diez años más tarde, el 18 de abril de 1970, jugó una partida de ajedrez contra la CID-201, la primera computadora construida en Cuba. Detrás de esa máquina hubo mucho ingenio bajo bloqueo. A fines de los sesenta, científicos cubanos colaboraban con el neurofisiólogo estadounidense Erwin Roy John en el estudio del cerebro con herramientas computacionales, y al mismo tiempo, un grupo de jóvenes ingenieros y profesores se propuso fabricar una computadora propia. Las restricciones de Estados Unidos impedían comprar muchos componentes, así que la salida fue formar gente capaz de diseñar y construir, en lugar de limitarse a importar equipos.

Cuando visitaba el Centro de Investigación Digital, Fidel insistía en que las computadoras salieran de las oficinas de especialistas y administradores y llegaran a los estudiantes. “Tenemos un recurso muy importante, la inteligencia del cubano”, dijo en una de esas visitas, según las notas que conservó uno de los investigadores.

Para un país pequeño y con pocos recursos materiales, la idea tenía un peso estratégico: el conocimiento es una fuerza productiva y desarrollarlo es una condición de la soberanía. De ahí sale una línea que atraviesa décadas y que pasa por la formación de especialistas, los Joven Club de Computación, la red de salud Infomed, la enseñanza de computación en las escuelas y la Universidad de Ciencias Informáticas. Todo formaba parte de un mismo esfuerzo por evitar que el saber técnico quedara en manos de una élite.

Esa experiencia ayuda a separar dos cosas que hoy suelen confundirse: usar una tecnología y apropiarse de ella. Un país puede tener millones de personas conversando con asistentes de inteligencia artificial y, al mismo tiempo, no tener cómo entrenar un modelo propio, revisar el funcionamiento de los ajenos, proteger los datos de su población o adaptar esas herramientas a sus escuelas, hospitales y fábricas. Puede estar muy conectado y seguir siendo dependiente, porque el poder en este campo está muy concentrado.

Los grandes modelos de lenguaje son los programas que generan textos a partir de lo que aprendieron de enormes cantidades de escritura humana. Para entrenarlos hacen falta chips avanzados que fabrican muy pocas empresas, centros de datos gigantescos y equipos de especialistas carísimos. Estados Unidos, además, controla la exportación de esos chips como un asunto de seguridad nacional.

Esa concentración del saber técnico en pocas manos fue una obsesión de Fidel durante décadas, y no solo pensando en Cuba. Como presidente del Movimiento de Países No Alineados y en sus mensajes al Grupo de los 77, denunció una y otra vez que los países ricos acaparaban la tecnología, se llevaban a los científicos formados en el Sur y reservaban a los pueblos pobres el papel de compradores. Para él, sin acceso al conocimiento no había desarrollo posible para el Tercer Mundo.

En América Latina hay respuestas en marcha. En febrero de 2026, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (CENIA) lanzó Latam-GPT, un modelo de lenguaje abierto entrenado con textos de la región y desarrollado junto con unas 70 instituciones de 15 países. Cuba aprobó en mayo de 2024 su Estrategia para el Desarrollo y Uso de la Inteligencia Artificial, como parte de la Política para la Transformación Digital, y en 2025 presentó un Consorcio de Inteligencia Artificial que reúne a universidades, centros de investigación y empresas.

La soberanía tecnológica consiste en tener el conocimiento y las instituciones necesarias para decidir qué se incorpora, cómo se usa y con qué fin. Para eso nadie está obligado a fabricar cada pieza ni a encerrarse. Los modelos abiertos, la cooperación entre países del Sur y el uso crítico de lo que se produce afuera son caminos para llegar ahí.

No hay revolución social sin revolución técnica

Fidel volvió sobre esta idea muchas veces. El 17 de diciembre de 1975 dijo:

“Ninguna revolución social podría conducir al socialismo sin una revolución técnica, y ninguna sociedad humana llegará al comunismo sin una revolución técnica”

. En julio de 1984 pidió que Cuba se apropiara con ambición de las técnicas de computación y produjera sus propios equipos. El 5 de abril de 1987 fue más directo: “El socialismo va a ser muy difícil de construir plenamente sin la computación”. Y el 20 de julio de 1996 advirtió: “No se podrá sobrevivir sin ese dominio de la computación, de la electrónica, de los medios de comunicación”.

La fecha de esa última frase importa. El país atravesaba los años más duros del Período Especial y, aun así, los programas de computación llegaron a escuelas rurales con muy pocos alumnos. Fidel no veía la tecnología como un premio que se recibe cuando ya hay prosperidad. La veía como una de las herramientas para conseguirla, una lógica válida en tiempos de la inteligencia artificial.

Las preocupaciones por la vigilancia, la concentración en pocas empresas, la desinformación o la pérdida de empleos son legítimas. Pero quedarse al margen también cuesta: el precio es depender por completo de lo que otros decidan. Para Cuba la dificultad es doble, porque las sanciones de Estados Unidos bloquean el acceso oficial desde la isla a varios de los servicios de inteligencia artificial más usados del mundo. Entender esta tecnología por dentro, formar gente que la domine y desarrollar soluciones propias es lo que permite discutir su rumbo. Desde la ignorancia no se negocia nada.

El robot que elegía tomates

El 3 de febrero de 1999, en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, Fidel imaginó un robot capaz de seleccionar tomates según su tamaño y su punto de madurez. Hoy eso existe: en las plantas empacadoras, sistemas de visión artificial clasifican frutas a una velocidad que ningún trabajador puede igualar.

Pero a Fidel no le interesaba tanto la máquina. Le preocupaba que el aumento de la productividad, en vez de liberar a la gente de las tareas pesadas, terminara en desempleo y exclusión. Y lanzó una pregunta:

“Si las computadoras y máquinas automáticas pueden obrar milagros en la creación de bienes materiales y servicios, ¿por qué el hombre no se podría servir de la ciencia que ha creado con su inteligencia para el bienestar humano?”

La inteligencia artificial generativa lleva esa pregunta a terrenos que parecían a salvo de la automatización: escribir, traducir, programar, diseñar, analizar información, atender consultas. Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicado en mayo de 2025 calculó que uno de cada cuatro empleos del mundo está expuesto a esta tecnología. La OIT aclara que lo más probable es que esos trabajos se transformen y no que desaparezcan. El impacto, de todos modos, no se reparte igual: está expuesto el 28 % de los empleos que ocupan mujeres, frente al 21 % de los que ocupan hombres, porque ellas son mayoría en las tareas administrativas y de oficina.

Cada ola tecnológica destruye, crea y transforma ocupaciones. Lo que la historia no enseña es que el mercado reparta por sí solo, y con justicia, los costos de esos cambios. Quienes tienen menos formación y menos ahorros son los que tienen menos margen para adaptarse.

Cuba tiene un antecedente. En 2002, cuando se reestructuró la industria azucarera y cerraron varios centrales, Fidel planteó el estudio como empleo: los trabajadores afectados seguían cobrando mientras estudiaban materias generales, idiomas y computación. El 21 de octubre de ese año inauguró los primeros cursos en el central Eduardo García Lavandero. Aquella experiencia tuvo sus particularidades, pero deja planteada una idea que hoy vuelve al centro: la sociedad es responsable de lo que la innovación le hace al trabajo. Si una tecnología permite producir más con menos esfuerzo, se abre la posibilidad de acortar la jornada, ganar tiempo para el estudio y la cultura o mejorar las condiciones laborales.

Para Fidel nada de eso llega solo. Depende de quién se quede con lo que se gana.

Conectados y desconectados

En septiembre de 1999, cuando Internet todavía era cosa de pocos, Fidel escribió en un mensaje a la reunión ministerial del Grupo de los 77:

“Las nuevas tecnologías de las comunicaciones han dividido al mundo entre los conectados y los no conectados a las redes globales”

No hablaba solo de tener o no una computadora. Para conectarse hacían falta dinero, infraestructura, formación y, en aquel momento, saber inglés, porque casi todo lo que circulaba en la red estaba en ese idioma. La brecha digital, advertía, repite desigualdades viejas. Fidel proponía como camino “una verdadera globalización de la información que signifique compartir y no excluir”, y lo vinculaba con el robo de cerebros y con la defensa de las identidades culturales de los países pobres.

La inteligencia artificial ahora suma nuevas capas a esa brecha que él denunciaba. Ya no alcanza con estar conectado, porque el mercado se encarga de meter en la red a la mayoría de las personas, aunque sean analfabetas para convertirlas en instrumentos del consumo. Importa quién tiene capacidad de cómputo y centros de datos, quién forma especialistas y quién puede acceder a los modelos y a los datos con que se entrenan. Y vuelve el problema del idioma: los grandes modelos aprendieron sobre todo de textos en inglés y de la experiencia de los países del Norte. Una herramienta que se presenta como universal puede saber mucho sobre la vida en Ohio y bastante poco sobre la vida en Holguín.

Pero la brecha tiene otra cara aún menos visible. Para que un asistente conteste con buenos modales y no reproduzca contenidos violentos, miles de personas revisan y etiquetan a mano textos e imágenes. Buena parte de ese trabajo se hace en países pobres. En 2023 la revista Time reveló que trabajadores de Kenia contratados para OpenAI cobraban menos de dos dólares la hora por clasificar descripciones de abusos y violencia extrema. La inteligencia que parece salir de la nada tiene detrás trabajo humano mal pagado.

Por eso democratizar la inteligencia artificial no puede reducirse a ofrecer aplicaciones gratuitas. Supone poder participar en la producción del conocimiento, en el diseño de los sistemas y en las decisiones que los gobiernan. En un simposio que publicó la revista Temas en 2013, el investigador cubano Pedro Urra preguntaba: “¿Puede concebirse una sociedad en red, cuando las mayorías no participan de las decisiones esenciales?”. Estar conectado no equivale a participar, y el consumo masivo le da poder a muy pocos.

Del monopolio de la noticia al monopolio de la respuesta

Mucho antes de Internet, Fidel ya veía la relación entre la propiedad de los medios y la capacidad de influir en lo que piensa la gente. El 17 de enero de 1959, en Pinar del Río, describió el control de las agencias internacionales de noticias como “una forma de censura a través del monopolio de la noticia”. Unas pocas empresas decidían de qué se enteraba el mundo.

En mayo de ese año, en el programa Telemundo Pregunta, agregó una distinción: la libertad de expresión escrita en la ley no garantiza que todos tengan los medios para ejercerla. Un campesino analfabeto de la Sierra Maestra no tenía las mismas posibilidades de hacerse oír que el dueño de una imprenta.

Cuatro décadas después vio en Internet una oportunidad para cambiar esa relación. “La Internet parece inventada para nosotros”, dijo en 1998, en el VII Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba. Un país pequeño, un movimiento social o un medio popular podían llegar a millones de personas sin grandes infraestructuras, porque el desarrollo comercial de la red trajo contradicciones nuevas. Las plataformas bajaron algunas barreras pero, a la vez, se convirtieron en intermediarias que deciden qué se ve y qué no, con algoritmos de recomendación, reglas de moderación y publicidad.

La inteligencia artificial generativa complica esto aún más. Antes, el buscador ofrecía una lista de enlaces y cada persona elegía cuál leer. Ahora muchas veces entrega la respuesta ya redactada. Un estudio del Pew Research Center sobre el uso de Google en Estados Unidos, publicado en julio de 2025, encontró que cuando aparece un resumen hecho por inteligencia artificial la gente hace clic en algún enlace en el 8 % de las búsquedas, frente al 15 % cuando el resumen no aparece. En los enlaces que cita el propio resumen, los clics bajan al 1 %. Quien redacta el resumen decide qué fuentes entran, en qué orden y con qué tono.

No todas las respuestas están manipuladas, y es posible construir sistemas confiables. Pero las herramientas con las que hoy buscamos y procesamos información tienen dueños, y lo que devuelven depende de los datos con que se entrenaron y de las decisiones de quienes las diseñaron. La vieja preocupación de Fidel por el monopolio de la noticia sigue abierta, ahora frente a un monopolio de la respuesta.

¿Quién le pone el objetivo a la máquina?

En el manual de inteligencia artificial más usado en las universidades, Stuart Russell y Peter Norvig definen la disciplina a partir de la idea de agente racional: un sistema que percibe su entorno y actúa para obtener el mejor resultado posible según un criterio de rendimiento. Años después, en su libro Human Compatible (2019), Russell señaló el riesgo que encierra esa definición: una máquina muy eficaz que persigue un objetivo mal planteado puede hacer mucho daño.

Así, la discusión deja de ser técnica y pasa a ser política: ¿quién fija el objetivo? Las redes sociales dan el ejemplo más conocido. Sus algoritmos están diseñados para que pasemos más tiempo frente a la pantalla, porque de eso viven sus dueños. Lo consiguen muy bien, y eso no tiene relación alguna con nuestro bienestar ni con la calidad del debate público. Del mismo modo, un sistema puede bajar los costos de una empresa mientras empeoran las condiciones de quienes trabajan en ella. Que una máquina cumpla con eficacia su tarea no significa que le sirva a la sociedad.

Por eso la ética de la inteligencia artificial no puede llegar al final, cuando las herramientas ya funcionan y sus efectos se extendieron. Tiene que estar desde el principio: en cómo se define el problema, cómo se diseña el sistema, cómo se evalúa y quién responde por él. La Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial que la UNESCO aprobó en 2021, con el respaldo de 193 países, va en esa dirección. Pide evaluar el impacto de estos sistemas antes de usarlos y que la responsabilidad final quede siempre en manos humanas.

El periodista e investigador cubano Julio García Luis advertía contra el determinismo tecnológico, que aparece en dos versiones. Una ve en la tecnología la solución a casi todos los males de la humanidad. La otra la ve como una fuerza que inevitablemente destruirá lo humano. Las dos dejan afuera lo mismo: la capacidad de las personas y de las sociedades para orientar el desarrollo tecnológico. Las desigualdades y la concentración del poder no nacieron con las computadoras, y tampoco van a desaparecer gracias a ellas. Lo que sí pesa es quién es dueño de esas tecnologías y para qué las usa, como diría Fidel.

“No le decimos al pueblo: ¡cree! Le decimos: ¡lee!”

Esa frase de 1961, el año de la Campaña de Alfabetización, resume cómo entendía Fidel el conocimiento. Frente a la inteligencia artificial generativa, la diferencia entre creer y conocer es decisiva, poque estos sistemas producen textos fluidos y convincentes, pero no saben si lo que dicen es cierto. Funcionan calculando qué palabra tiene más probabilidades de venir después, y a veces inventan datos, fechas o citas con la misma seguridad con que dicen cosas verdaderas. Los especialistas llaman “alucinaciones” a esos errores. A eso se suman las imágenes, los audios y los videos falsos, los llamados deepfakes, cada vez más fáciles de fabricar y más difíciles de detectar.

Pedro Urra distingue entre datos, información y conocimiento, y explica que la cadena se corta cuando las personas no tienen herramientas para poner la información en contexto y usarla para actuar. Aprender a usar la inteligencia artificial, entonces, va mucho más allá de escribir mejores instrucciones para obtener mejores respuestas. Incluye entender cómo funciona y dónde falla, comparar fuentes, reconocer sesgos y desconfiar de lo que suena demasiado bien.

Hay que cuidar, además, algo más sencillo que obsesionaba a Fidel: el hábito de pensar con cabeza propia. Si una máquina nos resume todo, nos redacta todo y nos sugiere todo, corremos el riesgo de perder la práctica de formular nuestras propias preguntas. El 17 de julio de 2007, Fidel escribió:

“Las ideas nacen de los conocimientos y de los valores éticos. Una parte importante del problema estaría resuelta tecnológicamente, la otra hay que cultivarla sin descanso o de lo contrario se impondrán los instintos más primarios”

La inteligencia artificial puede ayudar a revisar documentos, encontrar patrones en grandes volúmenes de datos o transcribir entrevistas. Pero quien firma responde por lo que se publica. Cuando cualquiera puede fabricar en minutos una declaración falsa con la voz de un dirigente, la información comprobada se vuelve un bien escaso, y la credibilidad de un medio depende del trabajo de las personas que lo hacen.

Recuperar el pensamiento ético de Fidel frente a la revolución tecnológica solo para denunciar a las grandes corporaciones o las desigualdades entre países sería quedarse a mitad de camino. Su legado también pide mirar hacia adentro. Una tecnología nueva instalada en una institución vieja suele dar como resultado una institución vieja que funciona más rápido o que multiplique el caos. Digitalizar la burocracia no la elimina.

Una sociedad de la dignidad

Fidel en la inauguración del Palacio Central de Computación, el 7 de marzo de 1991, Escribió “Siento envidia”, al vislumbrar las posibilidades infinitas de lo que denominó “la computadora de la familia cubana”. Foto: Estudios Revolución.

Pedro Urra propuso una categoría que ayuda a ordenar todo esto: la sociedad de la dignidad. Frente a nombres como sociedad de la información, sociedad del conocimiento o sociedad red, Urra sugiere poner en el centro la dignidad de la vida humana y unir el acceso abierto a la información y a la cultura con derechos como la salud, la educación y la vivienda.

Es un criterio profundamente fidelista, que lo que mied no es cuán avanzada es una sociedad en términos técnicos, sino qué sociedad queremos construir con lo que la ciencia permite. Una sociedad de la dignidad no puede conformarse con sistemas de inteligencia artificial sofisticadísimos mientras millones de personas no tienen lo básico para desarrollarse. Tampoco puede aceptar que el acceso al conocimiento dependa del bolsillo, del lugar donde uno nació o de las decisiones de un puñado de empresas.

Hay, además, una cuenta material. Una respuesta que aparece en la pantalla en dos segundos parece no pesar nada, pero detrás hay centros de datos, minerales, agua para enfriar los servidores y mucha electricidad. Según la Agencia Internacional de la Energía, los centros de datos consumieron en 2024 unos 415 teravatios-hora, alrededor del 1,5 % de la electricidad del planeta, y hacia 2030 podrían llegar a 945, algo más de lo que consume hoy todo Japón. La inteligencia artificial es el principal motor de ese crecimiento.

En la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, el 12 de junio de 1992, Fidel advirtió: “Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre”. Una inteligencia artificial pensada desde el humanismo tiene que hacerse cargo de esos costos y evitar que recaigan sobre quienes menos se benefician de ella.

Fidel no dejó un manual para resolver los dilemas de la inteligencia artificial. Dejó una manera de interrogar a la tecnología: quién la controla, quién le fija los objetivos, quién se queda con lo que se gana en productividad, quién queda afuera y qué necesitamos saber para no ser simples espectadores. Con esas preguntas a mano es más difícil confundir innovación con justicia o abundancia de información con conocimiento.

En el año del centenario de su nacimiento, vale la pena volver a la montaña arrasada por el ciclón Flora. Allí Fidel puso una de las máquinas más avanzadas de su tiempo a trabajar para hombres que llevaban décadas olvidados. En tres palabras dejó un criterio que sirve para juzgar cualquier tecnología, incluida la que hoy conversa con nosotros: lo que importa es a quién le mejora la vida.

La dignidad sigue siendo ese bien puramente humano que ninguna computadora puede calcular.

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