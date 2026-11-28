La gobernadora de La Habana, Yanet Hernández, concluyó hoy aquí su participación en el Foro Municipal Internacional 2026, espacio en el que las autoridades de 70 países mostraron las potencialidades de sus territorios para el desarrollo sostenible.

“Desde la capital de Cuba tendemos nuestra mano para continuar trabajando por ciudades más humanas, inclusivas, prosperas y sostenibles, bajo la premisa que la hermandad con Moscú fortalece la cooperación entre nuestras ciudades”, manifestó la funcionaria cubana en declaraciones a Prensa Latina.

Hernández durante su intervención en la sesión “Cooperación interparlamentaria. Desarrollo sostenible de las ciudades y regiones”, organizada por la Duma (Parlamento) de Moscú destacó que este tipo de escenarios de cooperación interparlamentaria fortalecen el diálogo y permiten coordinar acciones frente a desafíos comunes.

La Habana extiende sus brazos a la urbe moscovita y a todas las ciudades presentes en la cita para establecer vínculos en ámbitos relacionados con la modernización de la gestión de gobierno, la transformación digital de los servicios públicos, el transporte urbano, la rehabilitación de infraestructuras, el turismo, la educación y la salud, instó la gobernadora.

Asimismo, agradeció la solidaridad emanada desde las diferentes estructuras gubernamentales, legislativas y políticas de Rusia frente al bloqueo económico, comercial y financiero que enfrenta Cuba desde hace casi siete décadas, recrudecido por la actual Administración estadounidense desde enero del presente año con un cerco energético.

Al respecto, Hernández destacó que estas circunstancias afectan la economía nacional y repercuten directamente en la calidad de vida de la población cubana.

En ese sentido, exaltó el donativo de las autoridades moscovitas de diez vehículos Moskvich, los cuales fueron destinados a respaldar la atención del Programa Materno Infantil y a garantizar servicios de salud en los grandes hospitales habaneros, incluyendo tres de servicios pediátricos.

“Este aporte adquiere una significación especial porque llegó en medio de circunstancias económicas particularmente complejas”, sentenció la gobernadora.

Por su parte, en su mensaje a los participantes e invitados del Foro, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, destacó que su país siempre está dispuesto a compartir la experiencia acumulada en la implementación de iniciativas municipales y públicas.

“Estamos abiertos a un diálogo profesional, basado en la colaboración, sobre estos temas importantes con nuestros amigos de los Brics, la Unión Económica Euroasiática, la Comunidad de Estados Independientes y otras organizaciones y países internacionales”, enfatizó el líder ruso al cierre del evento que reunió a más de dos mil representantes de 70 naciones y de las 89 entidades federativas de Rusia.

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