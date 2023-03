¿Quién es Yalili Acosta, la primera granmense en impartir justicia en una Serie Nacional?

Foto: CMKX Tomada de Radio Bayamo

Cuando este miércoles, 29 de marzo, Yalili Acosta Brizuela se vista con su impecable uniforme de “ampaya” y pise la grama del estadio bayamés Mártires de Barbados, se convertirá en una de las protagonistas de un suceso histórico: por primera vez en la historia cuatro mujeres impartirán justicia en un juego de series nacionales de béisbol. Y ese partido será nada menos que el de la apertura oficial de la 62 Serie Nacional, con transmisión de la televisión incluida.

Ella, quien estará en segunda base, se unirá a la habanera Yanet Moreno Mendinueta (home), la guantanamera Miroslava Cumbá Robert (primera) y la artemiseña Milagros Quiñones (tercera). “Sé que será algo bonito y emotivo, pero lo más importante es que quede bien nuestro trabajo”, expresó a CNCTV esta mujer nacida el 13 de febrero de 1982.

Yalili no cayó de la luna para vivir este partido, crucial en su vida. Muchos la vimos, como receptora, en aquellas selecciones de ensueño del softbol granmense, ganadoras de varios títulos nacionales. Coincidió con Vilma Álvarez, Estela Milanés, Mercedes Arceo, Mirja Naranjo, Yamila Flor y otras grandes del deporte de la bola blanda y eso lo atesora en su historia con sano orgullo.

Crecida en el poblado de Santa Rita, donde practicó inicialmente atletismo, Acosta se inició en el softbol en 1996, en el que permaneció 10 años. Luego pasó al béisbol femenino y llegó a integrar la preselección nacional de esa disciplina, pero en 2010, aquejada de molestias en el brazo derecho, decidió tomar otro rumbo.

Esa ruta fue el arbitraje, al que llegó precisamente ese año gracias a la insistencia de Margarita Mayeta, conocida directiva del béisbol femenino. “Al principio no me agradaba mucho la idea, pero después me fue gustando. Pasé varios cursos y aquí estoy. Ya he participado en todas la categorías masculinas, en el béisbol femenino y en el softbol”, expresa esta apasionada, quien se radicó en Manzanillo desde hace 18 años.

En esa ciudad fungió como entrenadora del béisbol femenino, una tarea en la que no tuvo muchas complicaciones pues, a sus conocimientos como ex atleta, añadió los aprendidos en la licenciatura en Cultura Física, la carrera que terminó en el año 2008.

Yalili ha merecido en varios eventos la condición de “Mejor árbitro”. Tuvo el privilegio de trabajar en el torneo clasificatorio de las Pequeñas Ligas celebrado en 2022 en Punta Cana (República Dominicana), una experiencia inolvidable para ella. Tampoco olvida las series provinciales, primera categoría, en las que ha tenido que colocarse detrás de home, o en cualquier otra base.

“Lo que va a pasar en el estadio Mártires Barbados será muy bonito. Nos están dando una gran oportunidad porque hasta ahora Yanet Moreno era la única que había tenido la posibilidad de impartir justicia en series nacionales. Lo que queremos ahora es que todo salga bien”, remató.

