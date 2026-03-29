Denuncia canciller cubano afirmaciones del gobierno de EEUU que tratan de crear confusión sobre Cuba

Afirmaciones del gobierno de EEUU en Europa tratan de crear confusión, denunció en la red social de X el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. «Mienten desvergonzadamente y contradicen sus propias declaraciones, normas ejecutivas y actos cuando niegan que exista un bloqueo de suministros de combustible a Cuba», detalló. «Basta leer la […]

Afirmaciones del gobierno de EEUU en Europa tratan de crear confusión, denunció en la red social de X el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.





«Mienten desvergonzadamente y contradicen sus propias declaraciones, normas ejecutivas y actos cuando niegan que exista un bloqueo de suministros de combustible a Cuba», detalló.

«Basta leer la Orden Ejecutiva del 29 de enero y regulaciones posteriores del Departamento del Tesoro, para probar que se aplica un brutal bloqueo de suministros de combustible, como forma de expandir y aumentar el castigo colectivo a los cubanos», precisó Rodríguez Parrilla.

De igual modo expresó que dicho bloqueo incluye amenazas de sanciones a terceros países, a compañías extranjeras y actos hostiles contra buques tanqueros.

«MIENTEN», sentenció

La Demajagua