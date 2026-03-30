Pakistán acogerá conversaciones para fin de guerra, anuncia canciller

El vice primer ministro y canciller Ishaq Dar anunció que Pakistán acogerá conversaciones entre Irán y Estados Unidos con el objetivo de lograr un fin inmediato y permanente a la guerra que afecta hoy el suministro energético global.

La información la compartió en una intervención televisiva la autoridad paquistaní luego de un intercambio en Islamabad con sus homólogos de Arabia Saudita, Egipto y Türkiye, la víspera en el marco de una cumbre cuadrilateral en Islamabad.

Dar afirmó que tanto Irán como Estados Unidos habían expresado su confianza en el papel de Pakistán para facilitar las negociaciones.

En la reunión, los participantes coincidieron en que la guerra no servía a los intereses de ninguna de las partes y discutieron formas de poner un «fin inmediato y permanente» al conflicto, señaló Dar.

Los ministros de Asuntos Exteriores subrayaron que el diálogo y la diplomacia siguen siendo el único camino viable a seguir y las discusiones se centraron en la desescalada y la estabilidad regional.

Según Dar, instaron a todos los países a respetar la soberanía y la seguridad de los demás, en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas.

Al respecto, el canciller paquistaní afirmó que la actual situación en Medio Oriente ha puesto de relieve la creciente importancia de la unidad en el mundo musulmán.

Ratificó que para Pakistán será un honor acoger y facilitar conversaciones significativas entre ambas partes en los próximos días, con miras a lograr una solución integral y duradera al conflicto en curso.

Además, confirmó haber mantenido una detallada conversación telefónica con los ministros de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, e Irán, Abbas Araghchi, como parte de los contactos diplomáticos.

En ese sentido, enfatizó que Beijing respalda plenamente la iniciativa de Pakistán de acoger las conversaciones entre Irán y Estados Unidos.

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