Consagrada trabajadora del sector agropecuario desfilará por la Patria este Primero de Mayo

“Estaré presente el Primero de Mayo dando mi sí por la Revolución, mi sí por Cuba, poniéndole manos y corazón a la Patria, porque mi Patria lo necesita”, así recalcó Miladis Houellis Pérez, dedicada trabajadora del sector agropecuario en Bayamo, Granma.

“Desfilar este Primero de Mayo es una forma más de reafirmar la voluntad de estar con la Patria. En estos momentos la Patria necesita que estemos junto a ella, que hagamos por ella.

“Será una oportunidad más para repudiar el bloqueo que es lo que más atrasados nos tiene en los proyectos, en el desarrollo del país, y apoyar a la Revolución, al Presidente y al Partido en las transformaciones que están teniendo lugar en el país”, enfatizó.

Miladis empezó con 17 años, ya suma 34 años en este sector, al que ha dedicado su vida. En él espera jubilarse cuando transcurran los tres años que le faltan. Por más de 20 años se ha desempeñado como secretaria de la sección sindical de acopio Bayamo. Tal consagración la hicieron merecedora recientemente de la distinción Álvaro Bargas.

Pero nada de esto fuera posible si detrás de estos desvelos y entregas no estuviera la familia, madre y hermana que ayudaron a cuidar su hija cuando estaba pequeña, y a quienes dedica cada uno de sus triunfos.

“Mi familia siempre me ha apoyado. Asumir la función sindical requiere de atención Y sacrificios, como visitar a un enfermo luego de mi jornada laboral o levantarme bien temprano para ir a depositar la cuota de los sindicalistas”.

Miladis trabaja actualmente en el mercado agropecuario Flor de Azahar. Allí no conoce el descanso. Unas veces se le ve ejerciendo sus funciones de balancista, distribuidora, almacenera, otras, organizando en el salón, como diría ella: “en lo que haga falta”.

“No puedo creer que me queden tres años para jubilarme. He dedicado mi vida a este sector. Me siento bien. Ese es un buen colectivo, así que, si después de que me retire me necesitan un año más pueden contar conmigo”, sentenció.

En múltiples ocasiones Miladis fue seleccionada mejor trabajadora de su entidad. Su entusiasmo contagia, enamora y suma fuerzas.