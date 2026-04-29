Granma apuesta por concatenar el desarrollo, el bienestar y la naturaleza

La campaña Granma Solar continúa apostando por el cambio de la matriz energética en la provincia, bajo las actuales condiciones del país y el recrudecimiento del cerco político, financiero y económico impuesto por Estados Unidos contra Cuba.

El tiempo de implementación del proyecto estará en correspondencia con la duración de los programas gubernamentales e institucionales para las fuentes renovables de energía en el territorio.

“Granma Solar posee un enfoque comunicativo e informativo; se encarga de mostrar al público las acciones de la entidad para implementar la generación de electricidad mediante fuentes renovables de energía y sus beneficios”, aseguró Ángel Víctor Castro Cabrera, licenciado en Comunicación.

En el margen de estas proyecciones energéticas, el territorio se beneficia con la instalación de cinco mil sistemas fotovoltaicos autónomos de 2 kW, donados por el Gobierno de China.

La Unión Eléctrica asignó 606 sistemas, 403 fueron concedidos a los clientes en Cero volts, 154 irán hacia los centros vitales, nueve se le otorgaron a Etecsa y 12 a Radio Cuba.

“Este programa a nivel de país estaba dirigido, inicialmente, a los clientes que no cuentan con ningún tipo de electrificación, los llamados Cero volts, sin embargo, a raíz de la actual situación de desabastecimiento de combustible, se tomó la decisión de destinar parte de estos sistemas para los centros vitales que tiene cada provincia”, informó Leidy Pompa Otero, especialista principal de la Unidad empresarial de base Fuentes renovables de energía, pertenecientes a la Empresa Eléctrica de Granma.

Entre los lugares beneficiados, se encuentran centros de Salud, como cuerpos de guardia de policlínicos, consultorios médicos de urgencia en comunidades intrincadas, sucursales bancarias de Bandec y BPA, funerarias, 19 oficinas comerciales eléctricas y las emisoras municipales.

“Estamos llevando a cabo el proceso más complicado que es la instalación en comunidades distantes y de difícil acceso, a pesar de eso no nos hemos detenido y ya tenemos montados 36 sistemas en los municipios de Cauto Cristo, Jiguaní, Buey Arriba y Rio Cauto”, confirmó Pompa Otero.

Se continúa trabajando en el traslado de 286 sistemas hacia las demás comunidades previstas.

La Demajagua