Parque Científico y Dofleini reciben condición de Vanguardia Nacional

Con la presencia de Mayra Arevich Marín, ministra de Comunicaciones, y Erlín Rondón Cedeño, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica, fueron condecorados recientemente el Parque Científico Tecnológico de La Habana y la empresa Dofleini con la condición de Vanguardia Nacional.

Según precisó el Parque Científico Tecnológico de La Habana en su perfil en Facebook, dicha institución obtuvo por segundo año consecutivo la más alta distinción sindical, en reconocimiento a su aporte sostenido a la economía y la sociedad.

Dofleini se convirtió en la primera micro, pequeña y mediana empresa del sector en recibir la condición de Vanguardia Nacional, lo que marca un precedente en la participación de las mipymes en el desarrollo tecnológico del país.

Funcionarios de la Universidad de las Ciencias Informáticas y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente estuvieron presentes en la ceremonia, que reafirmó el compromiso de los colectivos con el avance científico y la informatización de la sociedad cubana.

La entrega de la condición de Vanguardia Nacional constituye un estímulo a la innovación y al esfuerzo colectivo en favor del desarrollo económico y social del país.

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