FAO demandó acciones ante consecuencias de la crisis en Medio Oriente

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) demanda una respuesta política coordinada mundial ante las graves consecuencias de la actual crisis en Medio Oriente, señala hoy un reporte.

Durante el 180 período de sesiones del Consejo de la FAO, que sesiona en esta capital, el director general de esa institución, Qu Dongyu, se refirió la víspera al impacto en los sistemas agroalimentarios de ese conflicto, agravado tras una guerra contra Irán, desatada desde el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

Qu aseveró en su intervención afirmando que “la paz y la estabilidad son requisitos indispensables para la seguridad alimentaria, y que el derecho a la alimentación es un derecho humano fundamental”.

El cierre de rutas marítimas clave, en particular del estrecho de Ormuz, consecuencia de ese enfrentamiento bélico, “está generando graves repercusiones en los sistemas agroalimentarios mundiales, provocando importantes interrupciones en el suministro mundial de energía, fertilizantes e insumos agroalimentarios”, afirmó.

Dicho estrecho es un corredor estratégico crucial que, en condiciones normales, transporta aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo al día, una cuarta parte del comercio mundial de petróleo por vía marítima, así como volúmenes significativos de gas natural licuado y fertilizantes vitales, significó.

El director general alertó que el mercado de fertilizantes está experimentando perturbaciones inmediatas, lo que pone en peligro la productividad agrícola.

“El calendario agrícola es fundamental para comprender la urgencia de la crisis de fertilizantes”, dijo, y añadió que “las aplicaciones de fertilizantes deben coincidir con precisión con los períodos de siembra, que no pueden reprogramarse sin pérdidas permanentes en el rendimiento”.

El análisis de la FAO revela que los impactos superpuestos de la crisis podrían aumentar la inflación de los precios de los alimentos y agravar el hambre, por lo que “se necesita urgentemente una respuesta política coordinada”, afirmó máximo representante de la FAO, quien se refirió a posibles medidas inmediatas.

Entre las mismas citó la apertura de rutas comerciales alternativas, así como mejorar la vigilancia del mercado, además de evitar las restricciones a la exportación de energía y fertilizantes, lo que debe conjugarse con un incremento en el apoyo financiero a los agricultores.

Por otra parte, según recomendó el director general, a mediano plazo, se debe priorizar la diversificación de las fuentes de importación y el apoyo a los países vulnerables mediante ayuda alimentaria de emergencia, mientras que las estrategias a largo plazo deben priorizar la agricultura sostenible y las inversiones en energías renovables.

“Lo que necesitamos ahora son los recursos para actuar, antes de que este cierre tenga un impacto catastrófico en nuestros sistemas agroalimentarios y en la seguridad alimentaria mundial”, afirmó Qu, y agregó que “la historia juzga a las organizaciones no por las crisis que predijeron, sino por el sufrimiento que evitaron”.

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