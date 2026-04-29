Para cada generación, las vacunas funcionan en Día de la Inmunología

La comunidad científica internacional llama hoy a reflexionar en el Día Mundial de la Inmunología sobre el rol de las vacunas en la salud: 30 enfermedades e infecciones prevenidas y 150 millones de vidas salvadas desde 1974, resalta la campaña.

Bajo el lema Para cada generación, las vacunas funcionan, la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología y la Organización Mundial de la Salud muestran “cómo las vacunas han protegido de forma segura a personas, familias y comunidades enteras durante generaciones, y cómo continúan protegiendo nuestro futuro”.

Si aumentamos la confianza, difundimos información precisa y generamos seguridad, podremos ayudar a las familias a tomar decisiones fundamentadas para protegerse a sí mismas, a sus hijos y a las generaciones venideras, alertan.

Desde hace décadas, las vacunas son unas herramientas de salud pública tremendamente eficaces. En los últimos 50 años han salvado la vida a más de 150 millones de personas, comenta el comunicado.

No es fruto del azar, sino de la decisión de muchas personas de protegerse a sí mismas, a sus hijos y a quienes las rodean frente a enfermedades como el sarampión, la difteria, la tosferina, la poliomielitis o las infecciones por rotavirus, resalta el texto.

Actualmente, nuevas vacunas contra el paludismo, la infección por el virus del papiloma humano, el cólera, el dengue, la meningitis, el virus respiratorio sincicial, el ébola y la viruela símica (mpox) siguen ampliando esa protección, destacan los inmunólogos.

Gracias a los avances científicos, estas vacunas permiten salvar más vidas y contribuyen a que las personas vivan más años y con mejor salud en todas las etapas de la vida, reflexionan.

Como parte de jornada global la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología decidió dedicar la fecha, además, a las células T reguladoras, hallazgo reconocido con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 2025.

A propósito, la publicación Journal of Experimental Medicine propuso una colección de artículos sobre el tema, que incluye dos trabajos de Shimon Sakaguchi, uno de los premiados, a los que se podrá acceder.

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