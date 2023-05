Béisbol: la provincia se responsabiliza con los bates, directivo

La noticia se esparció como pólvora cuando el pasado 20 de mayo, un partido entre Cienfuegos y el anfitrión Sancti Spíritus debió ser detenido porque el conjunto de los Elefantes sureños se había quedado sin bates, en el inicio de la undécima subserie particular de la LXII Serie Nacional de Béisbol.

Esa fue una irresponsabilidad de la dirección de béisbol en Cienfuegos, más allá de la propia culpa del director del equipo. En los chequeos que hicimos por todas las provincias antes del inicio de la serie, dejamos bien claro que era de ellos la misión de gestionar la compra de bates, más allá de los que le entregaría la Federación Cubana de Béisbol (FCB), detalló Juan Reinado Pérez Pardo, presidente de la FCB.

En la tradicional reunión de lunes de la FCB y la prensa especializada, el máximo directivo del béisbol nacional explicó que hubo tres momentos en que se repartieron esos vitales implementos para jugar pelota: primero fueron 25, después 12 y finalmente tres para un total de 40.

No obstante, se les aclaró a todos que era preciso mantener la sostenibilidad de los bates con gestiones propias, pues no era posible solo con la entrega que haría la comisión nacional, aseveró el federativo.

Dada la merma de ese implemento en el panorama nacional por la poca disponibilidad de recursos, debimos acudir a su importación y para ello pactamos nuestro convenio con la Teammate (empresa italiana que se responsabiliza del béisbol y softbol cubanos). Pero siempre tuvimos presentes que con esto no bastaba para tener un buen torneo, explicó Pérez Pardo.

Casualmente, en estos momentos tenemos aquí en el Latinoamericano una buena cantidad de bates elaborados por el Fondo de Bienes Culturales que podrán emplearse en la campaña, comentó.

En este intercambio con la prensa, también trascendió que hasta el momento (se desarrolla el juego 57 para cada equipo), se han partido 424 bates.