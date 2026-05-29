Reconoce Díaz-Canel papel de la UCI en soberanía tecnológica de Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, visitó la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), donde reconoció el talento joven y los proyectos que impulsan hoy la soberanía tecnológica de la nación.

El mandatario recorrió laboratorios, aulas y una escuela de nuevo tipo que atiende a hijos de trabajadores, según reportó la Presidencia de la República.

El rector Raydel Montesino explicó al mandatario que la UCI contribuye a la transformación digital mediante la formación de pregrado y posgrado, el desarrollo de software y la investigación científica.

La institución cuenta con cuatro programas académicos, seis facultades y siete centros de desarrollo.

En 23 años ha graduado a más de 18 mil profesionales, y este año prevé titular a 554 estudiantes.

Montesino destacó que la matrícula actual de dos mil 554 alumnos puede incrementarse, y que la universidad mantiene el principio de no dejar atrás a ningún estudiante, incluso en el contexto de contingencia energética.

La UCI alberga el Proyecto Pioneros.uci.cu, una experiencia educativa única que atiende a niños y adolescentes hijos de docentes y trabajadores del centro.

Por su parte, la ministra de Educación Naima Ariatne Trujillo, detalló que la iniciativa surgió ante las dificultades de transporte y desplazamiento, permitiendo que los estudiantes cursen desde preescolar hasta noveno grado en un claustro universitario.

El presidente valoró este modelo como «defendible y multiplicar», al demostrar que la creatividad permite avanzar incluso en condiciones complejas.

Durante su recorrido por la casa de altos estudios, Díaz-Canel llamó a acelerar el aporte de la UCI al desarrollo de Inteligencia Artificial en todos los ámbitos de la vida nacional.

«Que la UCI sea la primera Universidad Inteligente que tengamos en el país», expresó el mandatario, quien felicitó a estudiantes y profesores por su voluntad de transformar realidades.

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