Irán y Estados Unidos avanzan hacia un posible acuerdo sobre Ormuz

El gobierno iraní aseguró hoy que Washington se comprometió a levantar el bloqueo naval impuesto contra el país persa, a cambio del restablecimiento del tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz a niveles previos al conflicto.

Según informó la televisión estatal iraní, el entendimiento forma parte de un borrador de memorando de 14 puntos entre Teherán y Washington, mediado por Pakistán.

De acuerdo con el reporte, Irán aceptaría normalizar la navegación comercial a través del estrecho de Ormuz en un plazo de un mes, mientras Estados Unidos levantaría las restricciones marítimas impuestas desde abril.

El informe señaló que los buques militares quedarían excluidos del acuerdo y que la supervisión de las rutas marítimas sería coordinada conjuntamente por Irán y Omán.

Asimismo, indicó que Washington se comprometió a reducir su presencia militar en las zonas cercanas a Irán, aunque continúan las negociaciones sobre el alcance de esa retirada.

La televisión iraní precisó que el eventual memorando podría ser presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU para su adopción como resolución vinculante, si ambas partes logran un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no emitieron comentarios sobre la información divulgada por medios iraníes.

Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero una ofensiva militar contra Irán, que respondió con ataques dirigidos contra objetivos israelíes y posiciones estadounidenses en varios países árabes, antes de que ambas partes acordaran un alto el fuego temporal el pasado 8 de abril.

En marzo, Teherán anunció restricciones al tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo, mientras Washington impuso posteriormente un bloqueo a puertos iraníes, incluidos los situados en esa vía marítima.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró recientemente que las negociaciones con Irán sobre la mayoría de los puntos del acuerdo están prácticamente concluidas, aunque aún permanecen pendientes algunos detalles con países de Oriente Medio.

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