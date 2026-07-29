Erdoğan aboga por Oriente Medio de paz, desarrollo y estabilidad

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, afirmó hoy que su país aspira a una región de Oriente Medio marcada por la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad, y no por las guerras, el terrorismo y los conflictos.

Durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, Erdoğan explicó que ambos intercambiaron opiniones sobre la situación regional, en particular los acontecimientos relacionados con Irán, Siria y Palestina.

El mandatario recordó los pasos estratégicos adoptados junto con el anterior primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani, para institucionalizar las relaciones bilaterales, y expresó su confianza en que esos vínculos alcancen un nivel más avanzado durante el mandato de Al-Zaidi.

Señaló que la coyuntura regional impulsa a ambos países a profundizar la cooperación no solo en defensa, sino también en energía y transporte.

Erdoğan destacó que la colaboración energética constituye uno de los pilares de las relaciones bilaterales y recordó que el acuerdo relativo al oleoducto entre Türkiye e Irak expiró la víspera.

«Nuestro objetivo ahora es firmar cuanto antes un acuerdo integral de cooperación energética que beneficie a ambas partes», declaró.

El presidente turco indicó que los dos países, entre los más afectados por el cambio climático, comparten la voluntad de reforzar la cooperación para el uso sostenible de los recursos hídricos.

Subrayó que Ankara considera el agua un ámbito permanente de colaboración basado en principios científicos y humanitarios.

Asimismo, expresó el deseo de incrementar el intercambio comercial con Iraq, que alcanzó aproximadamente 17 mil millones de dólares el pasado año, y resaltó la importancia de la reunión celebrada entre ministros iraquíes y empresarios e inversores turcos.

Erdoğan afirmó que Türkiye e Iraq mantienen posiciones similares sobre los acontecimientos regionales y ratificó el apoyo de Ankara a los esfuerzos de Bagdad para fortalecer su integración regional, particularmente sus relaciones con Siria.

También destacó la creciente importancia del proyecto del Corredor de Desarrollo, concebido para conectar la región del Golfo con el resto del mundo a través de Irak.

El jefe de Estado señaló que Ankara mantiene un estrecho diálogo con Bagdad para convertir en una realidad tangible la visión compartida de una región libre de terrorismo.

Erdoğan manifestó además la disposición de su país a contribuir a satisfacer las necesidades iraquíes en materia de productos para la industria de defensa.

En el ámbito energético, informó que la Corporación Turca de Petróleo adquirió una participación en uno de los yacimientos de Kirkuk y calificó de histórico el acuerdo firmado durante la jornada.

Al concluir, el mandatario se refirió a la posibilidad planteada por Al-Zaidi de suministrar a Türkiye un millón de barriles de petróleo diarios desde Iraq.

«Si transportamos un millón de barriles al día desde nuestro vecino Irak, será suficiente para cubrir nuestras necesidades», sostuvo.

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