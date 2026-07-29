Parten desde Italia hacia Cuba nuevos cargamentos de ayuda solidaria

La Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic) informó hoy sobre el envío a Cuba de dos nuevos cargamentos solidarios en ayuda al pueblo de esa nación, ante el recrudecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos.

Un comunicado de esa organización destaca la importante participación en una de estas iniciativas de la fundación que lleva el nombre del reconocido periodista Gianni Miná, así como de la Empresa Sanitaria Local de la capital italiana (ASL Roma 1), institución pública para la asistencia médica en esta ciudad.

Marco Papacci, presidente de la Anaic, resaltó en declaraciones a Prensa Latina, el apoyo brindado por la presidenta de la citada fundación, Loredana Macchietti, viuda de Miná, así como por el director general de ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle, y la directora de la Unidad Operativa Compleja (UOC) de esa entidad, Silvia Sergio.

Contribuyeron también a este esfuerzo la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), el mayor sindicato de este país y uno de los más importantes a nivel regional, y MediCuba Europa, red de asociaciones y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de más de diez países europeos, que apoya al sistema de salud de Cuba.

El cargamento enviado la víspera incluye suministros y equipos médico-quirúrgicos de gran valor asistencial, como respiradores, incubadoras, monitores multiparamétricos, ecotomógrafos y microscopios ópticos, además de equipamiento para quirófanos y servicios hospitalarios, como lámparas quirúrgicas y cunas mecánicas, entre otros.

También se está enviando a la isla material sanitario y productos médico-quirúrgicos, destinados a paliar la grave situación que enfrenta ese pueblo como consecuencia del criminal bloqueo implementado por Estados Unidos desde hace más de seis décadas, agravado por genocidas medidas del actual gobierno.

Papacci dio a conocer además la carga, el martes último, de otro contenedor, el tercero desde junio de este año, como parte de las acciones solidarias enmarcadas en la celebración del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro, líder histórico de la Revolución cubana.

En la organización de ese envío participó la Coordinación de Asociaciones de la Región de Lombardía, que promovió una campaña realizada a través de diversas entidades locales, promovida por la Anaic y por otras organizaciones solidarias con Cuba.

En ese tercer cargamento de apoyo al pueblo cubano, al que también contribuyeron otras organizaciones de la región de Liguria, se incluyen medicamentos, materiales y equipos sanitarios, además de bicicletas y otros medios.

La ayuda será destinada a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) cuya dirección nacional gestionará su entrega a los centros sanitarios que más lo necesiten, como apoyo necesario “en un momento en el que se intenta asfixiar al pueblo cubano y negarle incluso el acceso a los recursos sanitarios esenciales”, apunta el texto.

“El internacionalismo, la defensa de la soberanía y del derecho universal a la salud, se confirman como nuestra respuesta más contundente” porque “¡La solidaridad de los pueblos no se puede bloquear!”, agrega el comunicado de la Anaic.

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