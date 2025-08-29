Cubanos residentes en Latinoamérica denuncian amenazas a Venezuela

De acuerdo con un post divulgado en X por la diplomática cubana Ana Teresita González, la Red denuncia el carácter provocador y desestabilizador del despliegue naval estadunidense que atenta contra la paz y la soberanía de los pueblos de la Región.
El texto alerta que esta maniobra estadouniense constituye una amenaza directa contra Venezuela y su legítimo presidente, Nicolás Maduro.
Reafirma que los problemas regionales se resuelven entre latinoamericanos y caribeños sin injerencias externas ni presiones militares. En ese contexto, la agrupación expresa solidaridad con la nación bolivariana y con todos los pueblos soberanos que defienden su independencia.
Asimismo, el documento convoca a las organizaciones sociales, movimientos populares y fuerzas progresistas de la región a mantener la unidad y la firmeza en defensa de la paz, la soberanía y la integración latinoamericana y caribeña.