Biotecnológica mixta Cuba-Vietnam elevará producción de fármacos

La producción conjunta de medicamentos esenciales para Cuba y Vietnam, así como exportar a naciones de Asia y el mundo figura entre los objetivos esenciales de la empresa mixta Genfarma, destacó hoy BioCubafarma en un comunicado.

Foto: Prensa Latina

Establecida en Vietnam, fue creada tras la firma del acuerdo constitutivo el pasado 19 de mayo de 2025 entre BCF S.A. (de BioCubaFarma) y la empresa vietnamita Genfarma Holdings, destacó la institución cubana en un comunicado.

En ocasión de la visita de la presidenta de BioCubaFarma Mayda Mauri a esa nación asiática la empresa resaltó que Genfarma representa un modelo de cooperación en el sector biofarmacéutico que presenta, además, entre sus objetivos, la transferencia tecnológica para llevar tecnología médica cubana de vanguardia a Vietnam, con una clara vocación internacional.

Este aspecto es fundamental para la sostenibilidad económica del proyecto y para cumplir con su objetivo de generar ingresos que serían utilizados en el desarrollo de la industria y la producción de medicamentos para la población cubana, subraya el comunicado.

La visita de la presidenta Mayda Mauri Pérez a la empresa mixta en Vietnam representa un paso significativo en la materialización de este proyecto estratégico para ambos países.

Esta iniciativa no sólo fortalece los lazos históricos entre Cuba y Vietnam, sino que establece un modelo innovador de cooperación sur-sur en el sector de la biotecnología farmacéutica, con potencial para impactar positivamente en la salud de ambos pueblos y de la región asiática.

La concreción exitosa de esta empresa mixta demostrará cómo naciones hermanadas pueden desarrollar proyectos mutuamente beneficiosos que aprovechen las capacidades científicas y tecnológicas para el bienestar de sus poblaciones, destacó el texto.

Mega-empresa de casi 12 años de fundación, BioCubaFarma se consolida como entidad de ciclo cerrado que investiga, desarrolla, produce, comercializa, o sea, desde la gestación del producto, hasta que llega al paciente.

En su gestión sustentable y sostenible garantiza todo lo necesario para el cuidado de la salud de los cubanos, exporta medicamentos, medios y sistemas diagnósticos, equipos médicos, tecnologías de avanzada en la producción de medicamentos y alimentos, así como servicios de alta tecnología.

