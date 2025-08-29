Vietnam y Cuba por activar cooperación estratégica en biotecnología (+Foto)

La creación de la red de biotecnología Vietnam-Cuba evidencia hoy el interés de ambas naciones por impulsar proyectos de cooperación estratégica a largo plazo en este ámbito que contribuyan a su desarrollo socioeconómico.

Foto: Prensa Latina

Este es un mecanismo de enlace clave y es un paso importante para poner los logros científicos y tecnológicos al servicio de la agricultura sostenible, la atención médica y el bienestar de las personas, manifestó Duong Thi Bich Diep.

La vicepresidenta del Instituto de Economía Verde de la nación indochina se pronunció en estos términos durante el lanzamiento de la red, realizado la víspera durante una sesión de trabajo de esa institución con el Comité Intergubernamental para la colaboración económica y científico-técnica Vietnam-Cuba.

Foto: Prensa Latina

Según explicó Bich Diep, citada por la agencia de noticias VNA, la red fue creada para conectar centros de investigación, universidades, hospitales y empresas de ambos países, centrándose en la investigación, capacitación, transferencia de tecnología, producción y comercialización de productos biológicos.

Por su parte, al viceministra cubana de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Déborah Rivas, puntualizó que esta la iniciativa se ajusta a las orientaciones estratégicas de cooperación, contribuyendo a aprovechar eficazmente el potencial de la biotecnología para la agricultura, la medicina y la salud pública.

Además, la red reafirma la determinación compartida de promover aún más en el futuro próximo la cooperación entre Vietnam y Cuba, que viene fortaleciéndose y desarrollándose continuamente, lo cual sienta las bases para ampliar la colaboración en diversas áreas, en particular en economía, comercio, inversión, ciencia y tecnología.

A fines de junio último el Comité Popular Provincial de Lam Dong coordinó con el Instituto de Economía Verde la organización de un taller internacional sobre cooperación en tecnología biomédica entre Vietnam y Cuba, en correspondencia con la Resolución 57 sobre avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital.

En la ocasión el secretario del Comité Central del Partido Comunista (PCV) y jefe del Comité de Política y Estrategia, Tran Luu Quang, afirmó que la tecnología biomédica avanzada fue identificada como uno de los 11 grupos tecnológicos estratégicos de Vietnam.

Luu Quang valoró altamente la iniciativa y la visión estratégica de la provincia de Lam Dong, al reunir a representantes de empresas de ambos países, entre éstas el Grupo Labiofam y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, de Cuba.

En el taller se propuso entonces la creación de una Centro de Tecnología Biomédica Vietnam-Cuba y se orientó valorar la creación de un parque industrial biotecnológico en Lam Dong.

