Residentes cubanos en Panamá respaldan a Venezuela ante amenazas EEUU

La Asociación Martiana de Cubanos Residentes en Panamá (Amcrp) manifestó hoy su solidaridad con el pueblo de Venezuela y su presidente Nicolás Maduro, en medio de amenazas de Estados Unidos.

Foto: Prensa Latina

Un comunicado de esa agrupación indicó que “nuestra comunidad, que conoce de primera mano el doloroso precio de la injerencia externa y las agresiones imperiales, no puede permanecer en silencio ante las nuevas y graves amenazas que se ciernen sobre la patria de Bolívar”.

En ese sentido, la Amcrp rechazó de manera enérgica las provocaciones y la retórica belicista del gobierno de Donald Trump y sus aliados, que buscan crear un pretexto para una agresión militar contra Caracas.

“Apoyamos el llamado del presidente Maduro a la calma, la unión nacional y la defensa de la soberanía”, remarcó el mensaje.

El documento subrayó que la movilización cívico-militar del pueblo venezolano, ejemplificada en el masivo alistamiento en la Milicia Bolivariana, es un derecho legítimo y un acto de dignidad que admiramos y respaldamos.

«Como cubanos, herederos de la tradición antiimperialista de José Martí, creemos en la unidad de la Patria Grande. La soberanía de Venezuela es parte indivisible de la soberanía de Nuestra América. Su lucha es nuestra lucha. Su victoria será la victoria de todos los pueblos que anhelan un mundo multipolar basado en el respeto y la paz», agregó el mensaje.

La Amcrp también valoró los esfuerzos del gobierno venezolano por mantener la paz y la estabilidad interna, demostrada en la vida normal que transcurre en sus ciudades, a pesar de la guerra mediática que intenta mostrar lo contrario.

De otra parte, respaldó las iniciativas como la Zona de Paz destinadas a combatir flagelos como el narcotráfico, utilizado cínicamente como excusa para la criminalización internacional.

La agrupación también reafirmó su respaldo a los derechos históricos e inalienables de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba y exhortó a Guyana a retomar el camino del diálogo bilateral establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966-.

En su declaración, la Amcrp instó a la comunidad internacional, y en particular a los pueblos latinoamericanos, a alzar su voz contra cualquier acción que busque quebrantar la paz y la autodeterminación de los venezolanos.

