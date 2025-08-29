China rechaza posible instalación de misiles de EEUU en Japón

China expresó hoy su rechazo a la posible instalación del sistema de misiles de alcance intermedio "Typhon" por parte de Estados Unidos en Japón durante ejercicios militares programados para septiembre.

Foto: Prensa Latina

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, afirmó que esta acción afectaría gravemente los intereses de seguridad de terceros países y advertió que representaría una amenaza sustancial para la seguridad estratégica regional.

Instó a Estados Unidos y a Japón a respetar las legítimas preocupaciones de seguridad de otras naciones.

Exigió que no introduzcan el sistema «Typhon» y que actúen de manera que contribuyan al mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región.

Guo destacó que, debido al pasado de agresión de Japón, las actividades militares de este país son objeto de estrecha atención por parte de sus vecinos asiáticos y de la comunidad internacional.

Recordó que este año se cumple el 80 aniversario de la victoria de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y de la derrota contra el fascismo.

Guo exhortó a Japón a reflexionar profundamente sobre su historia de invasión y a mantenerse fiel al camino de la paz.

Pidió a Tokio actuar con prudencia en materia de seguridad militar y evitar acciones que dañen aún más su credibilidad internacional.

También instó a Estados Unidos a aprender de las lecciones históricas y enfocar sus recursos y esfuerzos en contribuciones positivas, en lugar de tomar acciones contraproducentes.

